Mobilità sostenibile: parte l’eco-bonus comunale per l’acquisto della bici elettrica

FOLLONICA – Il Comune di Follonica contribuisce all’acquisto di una E-Bike, che sia bicicletta elettrica o a pedalata assistita, con un contributo di 100 euro per i cittadini residenti e gli enti pubblici, le associazioni onlus e le aziende con sede legale sul territorio comunale.

Dopo il reperimento, tramite una manifestazione di interesse, dei rivenditori che hanno aderito all’inizativa, da domani potrà essere formalmente richiesto l’eco-bonus per l’acquisto di una E-Bike, una scelta per una mobilità sostenibile, alternativa all’auto, ecologica e salutare.

“Con questo progetto – dichiara l’assessora Mirjam Giorgieri – vogliamo promuovere in modo tangibile una mobilità sostenibile, un modo valido ed ecologico per muoversi nel traffico in alternativa all’auto; inoltre ricordo che le ditte che partecipano al progetto hanno la loro sede nel nostro Comune, una scelta ben precisa per incentivare il commercio delle attività nel nostro territorio, un riconoscimento a chi si impegna ogni giorno di fronte alle tante difficoltà che la piccola-media impresa oggi deve affrontare”.

I cittadini residenti nel Comune di Follonica di età superiore ai 18 anni e gli enti pubblici e privati, le associazioni onlus e le aziende con sede legale sul territorio comunale potranno inviare la domanda scaricabile dalla sezione ambiente del Comune di Follonica al seguente link: http://www.comune.follonica.gr.it/gli_uffici/ambiente/bici_elettrica/

L’eco-bonus rilasciato dal Comune di Follonica potrà essere speso presso uno dei seguenti rivenditori, che praticherà uno sconto non inferiore al 10% sul prezzo di listino:

Ricceri Rent Bike, via Bicocchi 149

Unieuro – Contri, via dell’Artigianato 183

Super Natural, via Amorotti 6/12

Cicli & Sport, via Litoranea 57

Elettrogas, via Colombo 36

Rent srl, via Leoncavallo 3

Per informazioni: Ufficio ambiente 0566.49161 – Ufficio URP 0566.59256