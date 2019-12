Liccardo avanti tutta, Diligenti esordiente a braccia alzate: la Fight Gym brilla a Piombino

PIOMBINO – Brillanti prove per due giovani atleti della Fght Gym alla manifestazione di pugilato svoltasi a Piombino. Il team grossetano ha schierato il diciottenne Matteo Liccardo e la debuttante Jaya Diligenti. Al suo settimo incontro, Liccardo si è imposto nella categoria 60 kg sull’avversario di casa Giovanni Bianchi, che dopo una brillante partenza ha dovuto piegarsi alla maggior esperienza del portacolori grossetano per decisione del loro tecnico che sospendeva il match al termine della prima ripresa.

Altra storia per la debuttante Diligenti che per il suo primo appuntamento con l’agonismo si è confrontata con la più esperta cascinese Doris Dongarrà, forte di ben 9 incontri; Jaya non si è lasciata intimidire e rispondendo colpo su colpo si è aggiudicata la prova con il conferimento della coppa per aver effettuato il miglior match della serata.