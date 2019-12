La Costituzione raccontata (d)ai ragazzi: gli alunni incontrano gli esperti

GROSSETO – L’associazione Articolo terzo, impegnata nella promozione e divulgazione dei principi e dei valori di cui all’articolo tre della Costituzione, lo fa partendo dai più piccoli.

Venerdì 13 dicembre, nella Sala Lorena dell’Hotel Airone, una rappresentanza di circa settanta alunni dell’Istituto comprensivo Grosseto 3, dinanzi all’autorevole presenza della presidente del Tribunale di Grosseto, Laura Di Girolamo, dell’avvocato Claudio Boccia, già vicesegretario della Camera dei Deputati e già consigliere di Stato, ed alla presenza dell’autrice del libro “La Costituzione raccontata ai ragazzi”, Anna Sarfatti, reciteranno delle filastrocche e si renderanno diretti protagonisti dell’incontro.

A moderare l’evento Enrico Pizzi, direttore di TV9.

Quanto è importante parlare di Costituzione, quanto si rende necessario ricordarne la nascita ed il valore ai ragazzi, che saranno gli adulti di domani. L’intento che anima questa Associazione è proprio quello di farsi carico dell’esigenza di ribadire il diritto all’uguaglianza, che rappresenta un valore assoluto, che mai deve essere messo in discussione.

Il presidente dell’associazione, Mariano Genovese, riferisce: “crediamo in un approccio condiviso e collettivo, capace di esprimersi in favore della crescita e dello sviluppo della Società. Crediamo nei progetti di educazione e diffusione della cultura. Allora siete tutti invitati a partecipare, perché non si è mai troppo grandi per educarsi e per crescere insieme”.