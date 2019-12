Impresa degli Esordienti del Follonica Gavorrano, vinto il torneo Leghorn Yatch Service

FOLLONICA – Bella impresa per gli Esordienti 2008 del Follonica Gavorrano, allenati da Gaetano Barbera, che hanno vinto il torneo “Leghorn Yacht Service”, battendo in finale i padroni di casa dell’Academy Livorno per 5-2. Logica soddisfazione per il tecnico e per i bambini maremmani, che in semifinale hanno avuto ragione del Tau Calcio Altopascio. Alla manifestazione giovanile, che si è disputata nell’impianto sportivo dei Cappuccini a Livorno, ha partecipato anche la Scintilla Pisa.

La formazione del Follonica Gavorrano: Alessio Parenti, Giulio Pimpinelli, Kevin Lesay, Niccolò Cascioli, Vincenzo Presta, Emilio Prisco, Alessandro Spadi, Leonardo Guarini, Matteo Riva, Serse Rocchi, Lorenzo Grosso. All. Gaetano Barbera.