IlGiunco.net, giornale sempre più “green”. E la sua redazione diventa #plasticfree

GROSSETO – Un giornale sempre più “green” per percorrere insieme ai nostri lettori la strada della sostenibilità. IlGiunco.net mette in campo tutta una serie di iniziative per puntare sempre di più al rispetto dell’ambiente e per combattere forme di inquinamento.

Un giornale, IlGiunco.net, che essendo nativo digitale non utilizza carta per diffondere notizie. Ma visto che non basta “risparmiare” carta e alberi per definirsi green, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 la redazione del quotidiano online della Maremma diventerà “plastic free”. La prima azione concreta è legata alle nuove borracce in alluminio griffate con il nome della testata. Sono arrivate in redazione in questi giorni e sono oltre ad un nuovo esclusivo gadget de IlGiunco.net anche un simbolo della lotta alla plastica e all’inquinamento.

«L’idea è nata qualche mese fa – spiega il direttore Daniele Reali, che ha presentato le nuove borracce in anteprima in occasione di #maremmalocal lo scorso 4 dicembre – e da qualche settimana ci stiamo convertendo e la nostra redazione a breve sarà plastic free. Non solo. Stiamo facendo tutta una serie di azioni perché vogliamo che il nostro giornale sia sempre di più eco sostenibile. Per questo oltre alle nostre borracce in alluminio, nei prossimi giorni grazie alla collaborazione dell’ufficio ambiente Comune di Grosseto e dell’assessore all’ambiente Simona Petrucci avvieremo anche la raccolta differenziata in redazione».

Ma non solo. Sì , perché nel 2019 ci sono state anche altre azioni importanti in termini di sostenibilità. Tra queste la stampa delle foto finaliste del contest #maremmachecambia, che fanno bella mostra di loro alle pareti della redazione, che è stata eseguita su cartone riciclato o per esempio l’utilizzo di cialde compostabili per i caffè che vengono fatti in redazione.