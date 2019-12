Giù le temperature, nevica sull’Amiata: tutto bianco dai rifugi alla vetta

AMAITA – Prima nevicata della stagione sul monte Amiata dove da stamattina sta fioccando con intensità dalla zona rifugi fino alla vetta. Per il momento le strade non presentano particolari problemi.

Si ricorda comunque di viaggiare con pneumatici invernali o catene a bordo che sono obbligatori.

In questo momento il manto nevoso nella zona delle Macinaie è di cinque centimetri.

