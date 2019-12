Contro truffe e raggiri i carabinieri incontrano i cittadini: ecco cosa c’è da sapere

MASSA MARITTIMA – La tenenza dei Carabinieri di Massa Marittima organizza una serie di incontri informativi nel capoluogo e nelle frazioni al fine di fornire suggerimenti e consigli a tutti i cittadini, consigli utili ad evitare di imbattersi in situazioni pericolose. In particolare si tratterà di un’illustrazione delle precauzioni da prendere per prevenire truffe e furti.

Molti malintenzionati si recano infatti in luoghi pubblici o suonano alla porta di abitazioni private spacciandosi per falsi funzionari di gestori di pubblici servizi, venditori a domicilio, appartenenti alle forze dell’ordine o incaricati di raccolta fondi per varie cause: in questi casi è bene seguire alcune precauzioni e accorgimenti e in caso di dubbi chiamare il numero unico di emergenza 112 per consultarsi con i carabinieri.

Lo stesso vale per pagamenti di bollettini o telefonate a numeri a pagamento. Il primo incontro si terrà venerdì 13 dicembre alle ore 15, presso il Centro Sociale Auser di Massa Marittima in via Curiel 9. Seguirà un appuntamento presso il bar Lo Sbarello di Valpiana e dopo le festività natalizie ne seguiranno altri a Prata, Niccioleta e Tatti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare ai pomeriggi, nel corso dei quali verranno distribuiti anche appositi vademecum antitruffa.

Il consigliere Ivan Terrosi con delega al decentramento ricorda “l’importanza di queste occasioni e in generale del contatto diretto fra le forze dell’ordine e la cittadinanza affinché ognuno possa sentirsi sicuro e non esitare a chiedere informazioni o chiarimenti in caso di dubbi segnalando allo stesso tempo situazioni di pericolo per l’intera comunità. Un’iniziativa importante soprattutto per la difesa delle fasce deboli della popolazione, come anziani o persone sole”.

Prossimi appuntamenti:

• Venerdì 13 dicembre ore 15 centro sociale Auser via Curiel 9 a Massa Marittima

• Martedì 17 dicembre ore 15.30 al bar Lo Sbarello a Valpiana