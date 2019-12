Bianchi e Bagnoli scatenati, successo degli Under 18 del Follonica Basket sull’Invictus

FOLLONICA – Vittoria di testa e volontà per l’Under 18 del Follonica Basket che piega 61-46 l’Invictus Livorno nella settima di andata della prima fase del campionato.

Follonica ai nastri di partenza con il quintetto Petri, Bianchi, Vichi, Ranieri e Bagnoli e l’avvio è decisamente buono per gli azzurri con Bagnoli e Fusco sugli scudi che con 5 punti a testa nel primo quarto danno una prima svolta alla gara chiudendo il parziale avanti per 18-10. Leggero calo invece nel secondo quarto

con i livornesi che si giovano di alcuni tiri liberi ma devono cedere 29-25.



Il terzo parziale è quello più equilibrato della partita con i livornesi che ottengono ancora molti punti dalla linea dei liberi e il Follonica che trova i suoi punti con Bianchi e Bartolozzi e il 14-14 fa partire le due squadre all’inizio dell’ultimo quarto sul 43-39 a favore del Follonica .

L’ultimo parziale è tutto di marca azzurra che costringe a brutti tiri e a diverse palle perse i padroni di casa. Decisivi i punti conquistati da Vichi e Bagnoli. Da segnalare l’ingresso di Giacomo Volpi che dopo un anno di inattività ha ripreso ad allenarsi e con impegno si conquista la prima convocazione e il primo ingresso in campo in stagione.

Follonica: Petri 4, Bartolozzi 8, Volpi, Bianchi 20, Contrino, Vichi 9, Ranieri 1, Bagnoli 14, Fusco 5, Cornacchini, Biagetti. All. Vichi. Vice Pietrafesa. Nel prossimo turno, il difficile incontro al vertice con Piombino sabato 14 dicembre ore 18 al Palagolfo di Follonica.

Altri risultati: Pielle Livorno-Orbetello 56-37, Arcidosso-Rosignano 71-50, US Livorno-Argentario 51-80 Fides Livorno-Piombino si gioca il 13 dicembre.

Prossimo turno: Follonica-Piombino, Invictus Li-Pielle Li, Arcidosso-Orbetello, Rosignano-US Li, Argentario-Fides Li.

Classifica: Argentario 14 punti, Piombino*12, Follonica 10*, US Li, Arcidosso e Fides *Li 6, Pielle Li, Rosignano* 4, Invictus 2, Orbetello 0 (* = una gara da recuperare). Fides-Piombino 13 dicembre e Follonica-Rosignano 15 gennaio.

Con la partita contro l’Invictus Livorno prevista per sabato 14 dicembre alle ore 15.45 al Palagolfo, l’Under 13 di Porciani si appresta ad iniziare la seconda fase del loro campionato. In questa fase i follonichesi incontreranno Invictus Livorno, San Vincenzo, Orbetello e Volterra. Unica squadra incontrata in amichevole è il San Vincenzo, mentre le altre squadre verranno conosciute direttamente in partita.

L’obiettivo è quello di continuare il percorso di crescita del gruppo intravisto partita dopo partita nella prima fase sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Questa fase terminerà a fine febbraio dopo 8 gare e ne seguirà una terza dai primi di marzo a fine maggio.



Con gli Scoiattoli di Walter Giovani parte la stagione del minibasket azzurro. La prima partita si è svolta nella palestra A del Palagolfo contro i bambini della Bianco Rossa 2012 Grosseto.

La partita si è svolta in un clima festoso con moltissimi genitori e familiari sulle tribune a sostenere calorosamente tutti i mini atleti. I sei tempini hanno visto 5 volte prevalere il Follonica ed 1 volta la Bianco Rossa.

Il prossimo turno sarà quello di riposo previsto dal calendario dato che le squadre partecipanti sono 7 (Follonica, Bianco Rossa Grosseto, Gea Grosseto, Orbetello, Bianco Rossa 2011 Grosseto, Argentario e Arcidosso), pertanto la prossima partita è prevista per lunedì 13 gennaio alle 17.30 a Grosseto per giocare con la Gea Grosseto.

Questi i bambini impegnati nella prima partita: Agosti, Bischeri, Brogi, Capecchi, De San, Insolia, Taddei, Bargelli, Francardi, Narducci, Righetti, Rodogno. Istruttore Walter Giovani.