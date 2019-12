A tu per tu con Lorenza Baudo, l’artista maremmana che ha fatto della sua passione un mestiere

FOLLONICA – La partecipazione al “Zan Zarà”, l’album del gruppo Musica da Ripostiglio, è recentissima: qui la sua voce inconfondibile ha incantato come sempre. Le giornate di Lorenza Baudo sono segnate da molteplici impegni ma stamattina riesce a trovare il tempo per fare una chiacchierata con me, e questo mi lusinga.

E’ da anni ai massimi livelli in un panorama artistico che si allarga oltre i confini di una città come Follonica, dove ha vissuto prima di trasferirsi a Grosseto, e che le ha dimostrato sempre grande affetto.

A proposito Lorenza, da quanto tempo ti dedichi alla musica?

Ciao Claudia, intanto grazie per questa intervista. Amo la musica da quando sono piccola (all’asilo chiedevo sempre “Maestra, si canta?”), ma ho iniziato ad avvicinarmici in maniera più tradizionale all’età di 11 anni, quando mi sono iscritta ad un corso di pianoforte. Dico “tradizionale” perché la musica è stata parte integrante della mia vita anche attraverso la danza, disciplina a cui mi sono dedicata per più di dieci anni, dall’età di 7 anni, ma anche attraverso un approccio da autodidatta ad un pianoforte che mia madre aveva noleggiato perché voleva riprendere a studiare dopo molti anni. Dopo lo studio del pianoforte è arrivato poi quello del canto, e la passione per la musica mi ha accompagnato per il resto della vita, fino ad oggi.

Dopo il liceo classico, una laurea in lettere moderne ad indirizzo musicale, quale è stata la molla che ti ha spinto a dedicarti alla musica?

Credo che ognuno di noi abbia dentro un fuoco, una passione. Poi è possibile che, per una serie di vicissitudini, ci si trovi a fare scelte che non corrispondono pienamente alla nostra natura… ma se quella spinta è davvero forte, prima o poi riusciamo ritrovare l’energia per tornare “alle origini”, alla nostra vera essenza (che è, comunque, in continuo divenire). Durante il liceo ho affiancato lo studio dello strumento alla partecipazione al Coro di Santa Barbara, allora diretto da Maurizio Morgantini, che era poi anche il mio insegnante di pianoforte. Durante gli anni dell’Università, a Siena, ho proseguito lo studio del pianoforte in conservatorio, abbinandolo a quello del canto lirico (croce e delizia della mia vita). Quindi la musica è sempre continuata ad esserci. Ma quello che mi mancava era la fiducia in me stessa: c’è voluta l’esperienza della musica terapia, prima, e del teatro a Roma, poi, a farmi superare i molti blocchi emotivi che non consentivano alla mia anima di esprimersi appieno. Anche l’incontro con la straordinaria docente di coro Ida Maria Tosto, che ho conosciuto negli anni dell’abilitazione all’insegnamento al Conservatorio di Firenze, è stato decisivo, così come lo studio affrontato insieme ad una delle più importanti voci del jazz italiano, Maria Pia De Vito. Ma la persona che mi ha spronato di più, e grazie alla quale ho superato la mia reticenza ed ho imparato ad avere più fiducia in me stessa, è stato il mio compagno.

Spazio arte, un progetto mirato a valorizzare le forme dell’arte, Stilelibero, un album di successo, senza dimenticarci le tue direzioni in molti cori e la creazione di Vocelibera: parlaci un po’ di queste esperienze.

Dico Spazio arte e penso a mio padre. Lui era un artista che non aveva avuto la possibilità di liberare la propria creatività se non dopo i 50 anni, attraverso un percorso legato alla scoperta di arti differenti (la musica, la pittura, la danza), ed era rinato. Per questo, quando poi è venuto a mancare, ho voluto creare un luogo in cui fosse possibile fare esperienza di forme artistiche diverse, anche in sinergia. Io credo tantissimo nel potere salvifico dell’arte, e devo dire che ho visto tanti ragazzi superare momenti davvero difficili grazie alla musica, al teatro o ad altre forme di espressione artistica. Devo l’ideazione di Stilelibero a Cinzia Canneri, donna eclettica dalle mille risorse, con cui ho collaborato per molti anni. Un giorno mi disse: “Secondo me tu devi creare un progetto in cui confluiscano tutte le esperienze artistiche che ti hanno formato”. Così è nato Stilelibero, concerto basato su stili musicali diversissimi fra loro e che fonde il teatro, la poesia, il cabaret e la danza: uno spettacolo che in effetti trovo mi rappresenti moltissimo, e in cui mi sento libera di essere me stessa fino in fondo, sia nella giocosità più leggera, che nel momento più intenso e commovente. Tutto, naturalmente, anche grazie al musicista che mi affianca in questo viaggio, compagno musicale ed amico da una vita, il poliedrico ed insostituibile chitarrista Paolo Batistini. Vocelibera è: la mia passione per le voci, la mia passione per la polifonia, la mia passione per le persone. Di Vocelibera, coro che come la maggior parte dei gruppi vocali ha avuto i suoi momenti travagliati, voglio solo dire che ha rappresentato e rappresenta un’esperienza fondamentale per la mia crescita artistica e non solo, e che attualmente è composto da persone che mi piacciono molto anche umanamente. Questo, ovvero l’empatia con le persone con cui collaboro, è una conditio sine qua non ha poco senso creare musica con persone con cui non mi sento in sintonia. Con il Vocelibera ho realizzato il progetto “Canti dal mondo fra terra e cielo”, in cui sono racchiuse le mie esperienze come direttore di coro, come pianista e come cantante.

E so anche che ti dividi tra l’attività artistica e quella di docente al Liceo musicale al Polo Bianciardi di Grosseto. E con ottimi risultati direi.

Mi ritengo fortunata a lavorare al Liceo musicale, non soltanto perché insegno due materie che sono la mia passione, il canto individuale ed il canto corale, ma perché mi sento proprio nel mio ambiente – mi sono sentita un pesce fuor d’acqua per così tanto tempo – e mi trovo molto bene anche con i miei colleghi. Poi ci sono gli studenti, e che dire. Mi fa davvero piacere essere tornata ad interagire con ragazzi in questa fascia di età (ho insegnato per undici anni teatro alle scuole superiori di Follonica), perché mi emoziono nel constatare quanto loro si sentano immersi nel più totale smarrimento, talvolta, e quanto, in realtà, possano invece contare su un serbatoio ancora inesplorato di risorse ed energie. La mia speranza è sempre quella di far far loro esperienze significative dal punto di vista musicale ma anche, soprattutto, umano. Perché la relazione che si riesce a creare con gli alunni è fondamentale nel percorso di apprendimento. In qualsiasi apprendimento, ma forse ancor di più in quello legato all’arte. Amo insegnare, ma amo infinitamente anche cantare e sono contenta che lavorare al Liceo musicale non solo mi permetta di portare avanti la mia attività artistica, ma renda anche possibili nuove collaborazioni ed idee. Ad esempio, l’anno scorso ho collaborato con la J.W. Orchestra diretta da Michele Makarovic, docente di tromba. Oppure, l’ultimo progetto a cui sto lavorando e che debutterà a luglio all’interno del Festival Cromatica “Voce, mistero senza fine bello”, un viaggio nella trasformazione dell’uso voce e della scrittura pianistica fra Ottocento e Novecento, sarà insieme ad un mio collega pianista, Anthony Ciaccio.

Ma com’è Lorenza Baudo nella vita ? So che hai due figli stupendi.

Lorenza era una bambina solare ed estroversa, ma è stata un’adolescente (e oltre) molto timida e riservata, che attraverso un lungo cammino ha ritrovato l’energia luminosa delle origini. Quindi adesso sono fondamentalmente una persona positiva, anche se si affacciano via via – come credo per tutti – momenti di ombra, che sono però assolutamente preziosi per poter lasciar decantare le esperienze e rielaborarle, attivando così ogni volta una nuova trasformazione interiore. I miei bambini, la mia luce. Li ho voluti fortemente e sono felice di aver fatto due figli, perché a me è pesato essere figlia unica. Elettra e Matias sono due bimbi solari e giocherelloni, io cerco di essere una mamma presente nonostante le mie attività, e per riuscirci ho rinunciato ad alcuni impegni e ho proposto a tutta la famiglia di trasferirci a Grosseto, nella città in cui lavoro. Ad un anno da quando è avvenuto il cambio di residenza, devo dire che è stata la scelta giusta perché riesco a godermeli di più. Anche loro sono contenti, ma il patto è che l’estate si trascorra a Follonica, dove possiamo stare con gli amici storici e goderci il mare.

Le caratteristiche del segno zodiacale a cui appartieni, cioè il sagittario, sono entusiasmo, generosità, positività e affettuosità: ti riconosci in tutto questo?

Mia madre, che in passato si è dedicata per passione all’astrologia, mi chiama ogni tanto, scherzosamente e dandomi una pacca sulla spalla, “buon piccolo sagittario”, a voler sottolineare la mia eccessiva ingenuità ed il mio voler a tutti i costi vedere il buono nelle cose e nelle persone. E’ vero, sono un po’ ingenua, e questo lato del carattere qualche volta mi ha portato alcune delusioni, ma non sono una persona che serba rancore: cerco di guardare avanti, prendendo in effetti il positivo delle cose. Sono anche generosa e credo poi di essere coraggiosa. Contrariamente a quanto possa sembrare a chi non mi conosce a fondo, sono anche estremamente determinata. Ma sono anche molto insicura e ho spesso bisogno di conferme. Sono molto affettuosa, a tratti anche troppo, nel senso che esprimo spesso fisicamente il mio stato d’animo e le mie emozioni, e talvolta posso sembrare troppo espansiva. Poi sono perfezionista nel mio lavoro, ma non so se questo sia tipico del Sagittario.

“Nel cuore delle donne” è un progetto musicale a cui sembri essere molto legata: come è nata questa idea?

“Nel cuore delle donne” è un progetto musicale a cui tengo molto, che è nato in occasione della Festa della Toscana, alcuni anni fa, grazie ad un invito ricevuto dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Follonica, e in particolare proprio da te Claudia, ricordi? Fra l’altro è il primo progetto a cui non ho dato io il nome. Me lo suggeristi tu, e mi piacque subito perché era semplice, chiaro e immediato. Esisteva, in realtà, un concerto sulle donne in duo con Paolo Batistini, dal titolo “Di donne e d’amore”, ma nel progetto nato per le Pari Opportunità sono confluiti brani nuovi, perché più ampia ed articolata voleva essere la panoramica sul mondo femminile; ho voluto anche inserire il violino di Alessandro Golini e le percussioni Guglielmo Eboli: due bravissimi musicisti con cui suono da molti anni, e che hanno da subito accolto volentieri l’idea di questa nuova collaborazione.

“Anna verrà, col suo modo di guardarci dentro” sono le parole di uno dei capolavori di Pino Daniele e di una canzone che lui ha dedicato ad una donna straordinaria, ma che può essere riferita ad ogni donna: che cosa ti senti di dire te alle donne?

Che domanda impegnativa, aiuto. Anna verrà è stata dedicata ad Anna Magnani, una donna insieme estremamente forte e fragile… come siamo, in fondo, tutte noi. Talvolta si corre il rischio di rinunciare al proprio lato più fragile perché siamo abituate a tenere in equilibrio tante situazioni e abbiamo paura di far crollare le certezze che ci siamo costruite, “lasciando andare”… Ma credo che sia molto sano riuscire a farlo. Io sto ci sto provando, piano piano, per non dover più rinunciare a me stessa in nome di un dover essere che alla fine mi impediva di lasciar spazio a nuovi percorsi che si stavano delineando all’orizzonte. Alle donne – ma anche agli uomini – mi sento di dire che la cosa più difficile e importante è cercare di ascoltarsi davvero, di seguire quella vocina interiore che ci invita a prendere direzioni che magari lì per lì ci fanno paura, ma che potrebbero davvero rappresentare un’occasione di trasformazione fondamentale per la nostra crescita. E poi mi sento di dire: seguite i vostri sogni”.

Grazie a te Lorenza.