FOLLONICA – Hanno sfilato per la città, chitarre a tracolla, sino al palazzo municipale dove era in corso il Consiglio comunale, esibendosi davanti al sindaco, Andrea Benini, alla giunta e ai consiglieri. L’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, ha deciso di portare così lo spirito del natale in città. Ieri è stata la volta delle classi quarta A e quarta B del plesso di don Milani, scuola primaria. Oggi invece è stata la volta delle classi quinta A, quinta B, quinta C della Don Milani e la classe prima B del plesso Arrigo Bugiani, più alcuni ragazzi di altre classi della Bugiani (chitarristi e pattinatrici). Gli alunni sono partiti alle 10 dal plesso Bugiani, ex Ilva, e sono giunti sotto il Comune intonando canti natalizi.

Il giorno 13 dicembre, venerdì usciranno le classi quinta A e quinta B di Bruno Buozzi e la classe prima D del plesso Arrigo Bugiani, più alcuni ragazzi di altri classi della Bugiani (chitarristi e pattinatrici). Gli alunni partiranno alle 10 dal plesso Bugiani, ex Ilva, e si recheranno sul ponticello di legno del parco della rimembranza per poi partire in sfilata cantando e percorrere varie volte il mercato settimanale facendo soste e recarsi al centro commerciale Coop (foto G. Paggetti).