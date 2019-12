Spi-Cgil: «Le Poste consegnano prima i pacchi di lettere e bollette. E’ l’ora di finirla»

GROSSETO – «Molti cittadini si sono rivolti a noi lamentandosi di dover subire disagi per ripetuti e continui disservizi di Poste Italiane. In particolare ci è stato evidenziato che si registrano numerosi e ripetuti ritardi nella consegna della corrispondenza ordinaria, che determina disagi e preoccupazione fra i cittadini per possibili conseguenze dei ritardi nel recapito di bollette, fatture, pagamenti, risultati degli esami clinici e quant’altro. Stessa situazione, anzi anche peggio, per le mancata consegna delle pubblicazioni, compreso naturalmente il giornale dei pensionati Cgil “Liberetà”. Mentre i pacchi sono consegnati a velocità incredibile, dimostrando nei fatti che Poste tratta in modo diverso gli utenti a seconda dei profitti che gli possono garantire. A tutto questo si assommano disservizi registrati anche in alcuni altri territori, a partire dal Comune di Roccastrada». Lo scrive, in una nota, Spi-Cgil.

«Per questi motivi – si legge ancora nella nota, i Comitati direttivi delle Leghe Spi-Cgil di Follonica-Scarlino e Grosseto hanno dato mandato alle segreterie delle Leghe e a quella provinciale di incalzare la Direzione provinciale di Poste. Chiedendogli di affrontare e superare questi problemi, e di coinvolgere anche le amministrazioni comunali rispetto alle mobilitazioni che risultassero necessarie».