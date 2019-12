Scuole in festa a Follonica: tutti gli appuntamenti di Natale

FOLLONICA – Continuano i festeggiamenti natalizi organizzati dalla scuola primaria “Gianni Rodari” di via Palermo. In seguito al successo dell’evento “Scuola e rione Senzuno in festa” dello scorso 6 dicembre, sono previste altre iniziative pre-natalizie. Un calendario fitto che vede protagonisti sopratutto i bambini della classe quinta.

Insieme alle scuole dell’infanzia e le altre classi quinte delle scuole primarie dell’istituto comprensivo Follonica 1, il 17 dicembre ci saranno gli ormai consueti “Christmas Carols”. Un appuntamento gioioso con la presenza di tanti bambini che animeranno le vie del centro di Follonica a partire dalle ore 16:30.

Mercoledì 18 dicembre, a partire dalle ore 17, invece, è in programma un concerto in piazza Sivieri, realizzato della classe quinta e l’orchestra della scuola secondaria di primo grado “Luca Pacioli“. Un momento natalizio tra canti e letture del progetto “Natale sotto l’albero”.

Alla chiesa San Pietro e Paolo del quartiere Cassarello, giovedì 19 dicembre alle ore 19:30 si terrà il concerto natalizio degli studenti del ramo musicale della scuola secondaria di primo grado “Luca Pacioli”.

Venerdì 20 dicembre sarà dedicato alla beneficienza, quando tutto il plesso della scuola “Gianni Rodari” festeggerà l’arrivo delle vacanze con il “Red Nose Day” in collaborazione con i volontari dei clown Nasi Rossi, che operano nei reparti pediatrici degli ospedali.

Ed è proprio per sensibilizzare all’aiuto delle persone in difficoltà e per provare a regalare un sorriso ai bambini malati, il motivo che spinge il plesso scolastico di via Palermo da sempre ad attivarsi per la beneficienza. Così, anche questo anno è stata organizzata una raccolta fondi dedicata a una famiglia follonichese, che in questo periodo di festa deve affrontare il Natale in ospedale per una grave malattia della propria figlia.