Nuova spiaggia a Pratoranieri, la maggioranza: «Si farà, il dove lo decideremo con i cittadini»

FOLLONICA – “La nuova spiaggia a servizio delle attività turistico ricettive si farà, ma la sua ubicazione sarà frutto di un percorso di confronto con i cittadini che l’amministrazione ha già avviato da mesi. Nel mese di agosto, infatti, un gruppo di cittadini e commercianti di Pratoranieri ha protocollato un’osservazione alla variante 8, adottata dall’amministrazione, per chiedere che venisse riconsiderata l’ubicazione di tale spiaggia, prevista di fronte a via isola di Ischia”. Così i gruppi consiliari di maggioranza, Partito Democratico, Andrea Benini Sindaco e Follonica a Sinistra per Andrea Benini.

“Anche se tale osservazione è pervenuta oltre i tempi tecnici, l’amministrazione ha deciso subito di adoperarsi facendo incontri con i soggetti promotori, manifestando, ancor prima dell’atto formale protocollato, sensibilità per quella che rischia di rappresentare una problematica – continuano -. Nel corso del mese di agosto si sono svolti, quindi, due incontri nei quali il sindaco Andrea Benini, accogliendo positivamente tale richiesta, si sarebbe impegnato a valutare altre soluzioni per arginare tale situazione”.

“Dispiace che il consigliere Daniele Pizzichi, forse spinto da ragionamenti elettorali, abbia deciso di presentare una mozione chiedendo di stralciare la previsione urbanistica contenuta nella variante 8, che riguarda la spiaggia, bypassando completamente il percorso fatto dall’amministrazione – continua la maggioranza -. Il consigliere è stato, tra l’altro, presente ad uno degli incontri avvenuti tra i promotori dell’osservazione e l’amministrazione durante il quale è stato palesemente enunciato l’avvio di un percorso condiviso per risolvere il disagio”.

“Nonostante queste reazioni tardive con finalità elettorali frutto di una strumentalizzazione politica, come maggioranza abbiamo deciso di votare positivamente questa mozione in coerenza con il percorso fatto dalla nostra amministrazione per risolvere le istanze promosse da un gruppo di cittadini molto propositivo e sensibile per le tematiche del quartiere di Pratoranieri. Infine – termina la maggioranza – concludiamo costatando con piacere che il consigliere Pizzichi abbia fatto propria una tematica su cui abbiamo lavorato e che era già in via di soluzione con l’approvazione dei cittadini”.