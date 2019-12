Montevarchi implacabile, gli Under 18 della Gea lottano ma cedono nel finale

GROSSETO – La Sposta-Menti Grosseto lotta per venti minuti contro la corazzata Fides Montevarchi, seconda forza del campionato Under 18 gold, prima cedere 54-83. I ragazzi di Pablo Crudeli, privi del centro macedone Nikola Gruevski, hanno lottato alla pari con i valdarnesi (sconfitti in campionato solo dall’imbattuta leader Arezzo) nelle battute iniziali della partita, ma già dalla fine del primo quarto gli ospiti hanno preso un ampio margine.

I grossetani hanno limitato i danni cercando di ruotare i giocatori per avere sempre forze fresche, ma nel secondo tempo Montevarchi ha preso il largo. La Fides, che ha chiuso con sei giocatori in doppia cifra, ha messo insieme un bel bottino di punti, grazie anche a dodici canestri dalla lunga distanza, contro i quattro (Battaglini 2, Muntean e Scurti) della Sposta-Menti. Un ko messo in preventivo per una formazione che in un girone terribile ha fatto esperienza, che potrà mettere a frutto nella seconda fase.

Sposta-Menti Grosseto-Fides Montevarchi 54-83

SPOSTA-MENTI: Battaglini 9, Luchi 6, Mazzei, Nencioni 5, Muntean 3, Scarpino 2, Gambelli 1, Briganti 2, Scurti 15, Rocchiccioli 9, Grilli 2, Baccheschi, All. Pablo Crudeli.

FIDES MONTEVARCHI: Brandi 14, Ragnini 14, Hasanat 14, Caponi 14, Porri 2, Beqiri 2, Malatesta 10, Sereni 12, Orbi 1, Gallai. All. Ottaviani.

ARBITRI: Signori e Piram di Livorno.

PARZIALI: 14-22, 27-38; 40-59.