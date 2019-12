L’Ordine degli architetti presenta il nuovo portale web: «Così comunichiamo meglio con i cittadini»

GROSSETO – L’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Grosseto presenta il suo nuovo portale web www.architettigrosseto.it giovedì 12 dicembre alle 17 presso la propria sede, in via Tripoli 159. Con una nuova struttura tecnica e una nuova veste grafica, il portale esprime tutte le sue potenzialità attraverso un’organizzazione più fruibile all’informazione con una colorazione più consona e attuale. L’interazione con i contenuti, in tutti i livelli di lettura, è più semplice e intuitiva e di più rapida consultazione e, con uno sviluppo grafico dell’architettura di tipo responsive, adattabile perfettamente a ogni supporto digitale per permetterne l’utilizzo su smartphone e tablet.

Il portale amplia la visibilità dei propri iscritti di cui è ricordata la professionalità attraverso la visualizzazione di alcune opere realizzate che, già visibili dalla pagina principale, possono essere approfondite attraverso le slide che consentono all’utente di accedere a sezioni dedicate all’opera e alle informazioni dell’architetto. Gli iscritti potranno usufruire di nuovi servizi attraverso una nuova area riservata “Arch”, che permetterà di accedere alla propria scheda informativa per la gestione dei dati e alle pagine dedicate ai corsi di formazione e ad informazioni. I professionisti potranno inoltre ricevere dalla piattaforma una newsletter direttamente al proprio indirizzo e-mail, scegliendo le tematiche di informazione di maggiore interesse.

Implementata anche la possibilità di trovare i professionisti iscritti, in modo da mettere in comunicazione domanda e offerta; per l’utente che cerca un architetto sarà più semplice trovare un professionista attraverso filtri e consultando le schede personali. Il nuovo portale, collegato ai social network, costituisce così un ulteriore canale di diffusione degli eventi, svolti e in corso di organizzazione, che l’Ordine realizza sul territorio oltre a trasmettere il ruolo della figura dell’architetto, grazie alle informazioni utili agli utenti esterni che desiderano capire quali sono le prestazioni professionali rese.

In questa era tecnologica nella quale il modo di “incontrarsi” è spesso social, l’occasione del rinnovamento del portale vuole riportare l’Ordine degli architetti ppc di Grosseto al centro della socialità tra le persone partendo da questo spazio virtuale che raccoglie i professionisti grossetani deputati alla progettazione dello spazio vissuto dall’uomo. Proprio per questo il portale è pensato per far vivere (virtualmente) l’Ordine all’interno del territorio e identificare il portale dell’Ordine degli architetti ppc di Grosseto non solo come centro di informazione, ma come strumento di comunicazione che l’architetto svolge sul territorio.