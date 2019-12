Liliana Segre cittadina onoraria di Follonica: il sì del consiglio comunale è unanime

FOLLONICA – Approvata all’unanimità dal consiglio comunale la cittadinanza onoraria della città di Follonica alla senatrice a vita Liliana Segre, “per il suo altissimo senso di civiltà e giustizia”.

Proprio all’indomani della marcia dei sindaci a Milano per testimoniare la vicinanza di piccoli, medi e grandi comuni alla senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz e instancabile nel promuovere la necessità di non restare indifferenti di fronte alle violenze e alla barbarie che si riaffacciano nella storia, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite, anche Follonica le conferisce la cittadinanza onoraria.

“In un momento come questo – dichiara il Sindaco Andrea Benini – la città di Follonica, in modo trasversale, ha onorato la storia della senatrice Segre e le sue atroci sofferenze, quella storia e quelle sofferenze che un intero popolo ha dovuto patire per la barbarie nazista.

“La cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, – continua Benini – conferita con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti in aula questa mattina, è un atto importante perchè dimostra che le istituzioni vogliono essere in prima linea su tutto quello che si può fare ancora e che va fatto sul tema della lotta all’antisemitismo, ai fenomeni di intolleranza, razzismo, e istigazione all’odio e alla violenza”.

“Perché – conclude Benini -, come ha detto la senatrice ieri dal palco di piazza della Scala, “…siamo qui per parlare di amore e non di odio. Lasciamo l’odio agli anonimi della tastiera”.