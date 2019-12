L’almanacco del Giunco: l’11 dicembre nasce l’Unione europea ed è redatto il Protocollo di Kyoto

GROSSETO – Mercoledì 11 dicembre, San Sabino vescovo, Giornata Mondiale della Montagna, mancano 20 giorni alla fine dell’anno, il sole sorge alle 7.40 e tramonta alle 16.35. Accadeva oggi:

1205 – John de Gray, Vescovo di Norwich, viene eletto Arcivescovo di Canterbury

1295 – Federico III viene proclamato Signore di Sicilia a Palermo

1602 – I cittadini di Ginevra, respingono un attacco a sorpresa di forze di Carlo Emanuele I, Duca di Savoia e di suo cognato, Filippo III di Spagna.

1792 – Inizia il processo contro Luigi XVI di Francia, accusato di tradimento

1816 – L’Indiana diventa il 19º Stato degli USA

1917 – La Lituania dichiara l’indipendenza (Regno di Lituania)

1931 – Lo Statuto di Westminster concede completa indipendenza legislativa a Canada, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Irlanda e Terranova

1936 – Re Edoardo VIII del Regno Unito abdica, sale al trono il fratello col nome di Giorgio VI

1937 – L’Italia esce dalla Società delle Nazioni

1941 – Germania e Italia dichiarano guerra agli Stati Uniti

1944 – La Junior Chamber International (JCI) viene fondata a Città del Messico

1946 – Viene fondato l’Unicef

1954 – Viene fondata la American Nuclear Society

1955 – A seguito di una scissione della sinistra del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito Radicale

1958 – L’Alto Volta (attuale Burkina Faso) dichiara l’indipendenza dalla Francia

1961 – Gli USA intervengono nella Guerra del Vietnam

1964 – Che Guevara parla all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York

1970 – John Lennon pubblica l’album John Lennon/Plastic Ono Band.

1971 – Negli USA viene fondato il Partito Libertario

1972 – Apollo 17 diventa la sesta e ultima Missione Apollo ad atterrare sulla Luna.

1979 – Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio Nobel per la pace

1981

– Il peruviano Javier Pérez de Cuéllar diventa Segretario generale delle Nazioni Unite.

– L’esercito salvadoregno massacra 900 persone nel Massacro di El Mozote

– Ultimo incontro di Muhammad Ali – perde contro il canadese Trevor Berbick

1982 – Gli Abba si sciolgono dopo 10 anni di carriera

1987 – Un’autobomba dell’Eta a Saragozza provoca 11 morti e 40 feriti

1991 – Nasce a Maastricht l’Unione europea

1994

– Inizia l’intervento militare russo in Cecenia

– Una piccola bomba esplode sul volo 434 delle Philippine Airlines, uccidendo un uomo d’affari giapponese. L’attentato era una prova sul campo fatta da Ramzi Yousef per testare gli esplosivi che sarebbero stati usati nel Progetto Bojinka, un attacco terroristico scoperto a causa di un incendio in un’abitazione

1997 – Kyoto: alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un Protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra del 5,2% rispetto al 1990. Il Protocollo entrerà in vigore se verrà ratificato da almeno 55 stati che rappresentino almeno il 55% delle emissioni dei paesi sviluppati

2001

– La Repubblica Popolare Cinese entra nell’Organizzazione mondiale del commercio.

– La polizia interviene e fa cessare le attività degli hacker dell’organizzazione DrinkOrDie

2006 – A Erba viene compiuta un’efferata strage in cui perdono la vita tre donne e un bambino di due anni. Un mese dopo vengono arrestati i vicini di casa con l’accusa della colpevolezza della strage

2008 – Bernard Madoff viene arrestato ed accusato di frode sui titoli in uno Schema Ponzi da 50 miliardi di dollari.

Fonte: il.wikipwdia.org