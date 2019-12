Il burraco benefico replica nel centro storico: attesi cento giocatori alla sala Marraccini

GROSSETO – Un nuovo appuntamento con il burraco benefico targato Uisp. Tutti al tavolo sabato 14 dicembre, alle 15,30, alla sala Mirto Marraccini della Banca Tema, in corso Carducci: sono attesi 100 giocatori.

L’evento è organizzato in favore dell’associazione Tuttiateatro, che dal 2012 si impegna per favorire l’inclusione di ragazzi diversamente abili in vari ambiti, come quello della letteratura, dell’arte, del teatro. Per questo organizza una serie di attività che li vedono impegnati insieme a giovani loro coetanei, in genere da settembre a giugno.

Il torneo è organizzato dalla Uisp in collaborazione con Polisportiva il Grifone e Aps Il Setaccio. Per info 3385361148.