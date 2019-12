Dicembre ricco di eventi per il Team Rosanna Conti Cavini. Giorgetti in gara per il titolo superwelter

GROSSETO – Un tour de force per la promoter Rosanna Conti Cavini e tutto il suo staff per un mese di dicembre davvero intenso. Primo impegno del team grossetano sarà venerdì 13 dicembre al Palasantoro di Roma, con la tanto attesa finale delle cinture tricolori wbc/fpi dei pesi superwelter del grossetano Simone “il Bandito” Giorgetti, che affronterà il lombardo Stefano Lucca.

Pugile professionista della Rosanna Conti Cavini, Giorgetti ha debuttato al professionismo nel 2017. E’ l’unico pugile professionista grossetano e venerdì a Roma sarà in gran forma per portare il titolo nella sua città. Al suo seguito i suoi maestri Raffaele D’Amico e Giulio Bovicelli che lo hanno preparato alla perfezione per questo importante incontro. “Tornerò a Grosseto con la cintura” ha detto un determinato Giorgetti.

Il giorno seguente sabato 14 Dicembre, l’altro pugile emergente del team grossetano il super medio Riccardo Valentino che ha debuttato lo scorso 15 novembre ad Ugento disputerà un match sulle sei riprese contro Feker Abbassi a Latina, seguito dal maestro Riccardo D’Andrea.

Domenica 15 a Siena nel “Sunday Boxing Day” presso la palestra della polisportiva Mens Sana il senese Simone Bicchi, ad un mese dalla brillante vittoria ottenuta nel Salento su Ignazio Di Bella, incontrerà sul ring Riccardo Mellone. Peso medio, Bicchi disputerà il suo terzo match con il team della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini. All’angolo il maestro Davide Borgogni che nel pomeriggio sempre del 15 presenterà sul ring senese anche incontri dilettantistici con atleti della Boxe Siena Mens Sana.

Nel “V Memorial Umberto Cavini” sabato 21 dicembre Rosanna Conti Cavini propone un’importante serata di pugilato che si terrà presso il Nemea Energy Village di Cardito, in provincia di Napoli. Nelle consuete dieci riprese Vincenzo Picardi sfiderà, titolo in palio, il pugliese residente a Cesenatico, Pio Antonio Nettuno, che sarà addirittura al suo settimo match con tricolore in palio. Gli ingredienti per un grande spettacolo, così come non manca mai nelle serate proposte dalla promoter internazionale grossetana, ci sono tutti.

Sempre sabato 21 un altro atleta del team Conti Cavini, il peso leggero tarquinese Christian Gasparri seguito da Angelo e Riccardo Gasparri, sarà impegnato in un test match a Guidonia contro Lorenzo Calì.