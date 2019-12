Decreto crescita, abrogato l’articolo 10 e la Cna esulta: «Bocccata d’ossigeno per piccole e medie imprese»

GROSSETO – “Una grande vittoria per sistema Cna che fin da subito si è adoperata per chiedere l’abrogazione dell’articolo 10 del decreto Crescita”, commentano così Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto, e Mauro Sellari vicepresidente dell’associazione grossetana e coordinatore nazionale dei Serramentisti la decisione della Commissione Bilancio del Senato sull’abrogazione dei commi dell’articolo 10 del decreto Crescita, che prevedevano lo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus.

“Dobbiamo ancora attendere l’esito di questo parere perché lo stop del Senato non significa abrogazione immediata, che sarà effettiva solo con la pubblicazione della legge di Bilancio – aggiungono i rappresentati di Cna Grosseto – ma siamo soddisfatti che la commissione abbia accettato le nostre istanze. Fin da subito Cna, unica tra le associazioni di categoria, ha evidenziato come questo provvedimento penalizzasse le piccole e medie imprese del settore che si sarebbero ritrovate ad anticipare del denaro, da recuperare in 5 anni, perdendo di fatto molto liquidità”.

“Con la decisione della Commissione Bilancio – concludono Bramerini e Sellari – è stata riconosciuta la fondatezza delle nostre richieste e la forza del nostro sistema che, a tutti i livelli, si è impegnato per tutelare gli interessi di artigiani e piccoli imprenditori che fanno la forza dell’economia italiana”.