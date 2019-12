MANCIANO – quattro ore e mezzo. Tanto a lungo hanno dovuto lavorare i Vigili del fuoco per rimettere in carreggiata un autoarticolato che era rimasto bloccato in una curva troppo stretta.

Il camion, ieri sera verso le 21, si trovava nella zona di Poggio Murella, nel comune di Manciano, quando è rimasto bloccato sulla strada, mentre cercava di percorrere una curva troppo stretta. È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, con l’autogrù del comando di Viterbo, sono riusciti a rimettere il mezzo in carreggiata. All’1,30 il camion ha ripreso il suo viaggio.