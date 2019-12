Coni, il meglio dello sport maremmano premiato nella Giornata Olimpica

GROSSETO – Edizione 2019 per la Giornata Olimpica venerdì, 13 dicembre alle 17 a Grosseto, nell’Aula Magna dell’Istituto di istruzione superiore “Polo Bianciardi”, in piazza De Maria 31, in cui si svolgerà la manifestazione Coni con tutte le sue premiazioni.

Durante questa giornata saranno consegnate le onorificenze delle Stelle al Merito sportivo; le Medaglie al Valore atletico; le Palme al Merito tecnico; premi ad atleti, tecnici e società sportive che maggiormente si sono distinti nell’ultima stagione sportiva. Interverranno Salvatore Sanzo, presidente Coni Toscana; Daniele Giannini, delegato provinciale Coni; il prefetto di Grosseto Cinzia Torraco, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Ecco tutti i premiati.

PREMI GIOVANI (concessi dal CONI Grosseto per l’anno in corso)

-Alessia Donadelli (Asd Polisportiva Barbanella 1), campionessa italiana di pattinaggio artistico, categoria Junior; specialità Obbligatori; terza al Campionato mondiale.

-Diego Poli (Asd Circolo Velico Castiglione della Pescaia), campione italiano classe l’Equipe, categoria Evolution.

-Leo Ferretti De Virgilis (Asd Circolo Velico Castiglione della Pescaia), campione italiano classe l’Equipe, categoria Evolution.

-Giulia Talenti (Nuoto pinnato Asd Gao Brinella), campionessa italiana monopinna 50, 100, 200, 400 e nelle staffette 4×50 Campionati italiani primaverili; campionessa italiana monopinna 50 primaverili-estivi terza categoria; campionessa italiana 4×50 monopinna mista Campionati italiani assoluti.

-Gabriele Gini (beach tennis), campione mondiale Under 16 doppio maschile e doppio misto; campione italiano doppio maschile indoor e doppio misto.

-Niccolò Gasparri (beach tennis), campione mondiale Under 16 doppio maschile; campione mondiale a squadre con la Nazionale junior; campione italiano doppio maschile indoor.

-Gaia Pepi (beach tennis), campionessa mondiale Under 18 doppio misto; campionessa italiana Under 18 singolo.

-Irene Mariotti (beach tennis), campionessa mondiale a squadre con la Nazionale junior; campionessa italiana Under 16 Doppio femminile; campionessa italiana Under 16 doppio misto e singolo.

-Damiano Rosichini (beach tennis), campione italiano Under 16 doppio maschile e singolo.

-Alice Pepi (beach tennis), campionessa italiana Under 12 doppio femminile outdoor e indoor.

-Elena Rosichini (beach tennis), campionessa italiana Under 12 doppio femminile indoor.

-Gabriele Crabargiu (Pugilato Asd Fight Gym), campione italiano categoria 46, Junior. chilogrammi.

-Asd Follonica Hockey 1952 (hockey su pista), squadra campionessa italiana Under 13 e Under 19.Under 19: Irace, Cabella, Matteucci, D’Amico, Bonarelli, Banini, Bonucci, Piro, Battaglia, Dal Viva, allenatore Guerrieri. Under 13: Maggi, Maggi, Polverini, Margheriti, Fabbri, Masconni, Biancucci, allenatore Polverini.

-Ginevra Landi (Tiro con l’arco, Asd Compagnia Maremma Arcieri), campionessa italiana Arco Olimpico categoria Allievi.

-Asd Compagnia Maremmana Arcieri (Squadra campionessa d’Italia Arco olimpico, categoria Allievi: Bilisari, Corraro, Mantovani).

PREMI ASSOLUTI (concessi dal CONI Grosseto per l’anno in corso)

-Elena Donadelli (Pattinaggio artistico Asd Primavera dello Sport), campionessa italiana Senior Obbligatori e terza ai Campionati del mondo.

-Andrea Pisaneschi (Asd Circolo Velico Castiglione della Pescaia), campione italiano classe Soling.

-Michele Tognozzi (Asd Circolo Velico Castiglione della Pescaia), campione italiano classe Soling.

-Simone Francioli (biliardo sportivo Csb Balalaika), campione italiano a squadre di biliardo sportivo.

-Vanessa Landi (Tiro con l’arco Asd Arcieri Montalcino), terza al Campionato mondiale Mixed team Arco olimpico.

-Giulia Baldi (Tiro con l’arco Compagnia maremmana arcieri), campionessa italiana di Para Archery Arco olimpico indoor, outdoor.

-Giulia Ferrari (Tiro con l’arco Compagnia maremmana arcieri), campionessa italiana di Para Archery Arco compound indoor, outdoor.

-Davide Bocchi (Atletica leggera, Asd Skeep), primo al Campionato italiano paralimpico, atletica leggera, 1500 metri e 5000 metri.

-Giuseppe Renis (Atletica leggera, Asd Skeep), secondo al Campionato italiano paralimpico, atletica leggera, 1500 metri e 5000 metri.

-Lorenzo Mussio (Atletica leggera, Asd Skeep), primo al Campionato italiano paralimpico, atletica leggera, salto in lungo.

-Giacomo Raffaelli (Pallavolo), campione del mondo alle Universiadi con la Nazionale italiana.

-Artistica Grosseto Asd (ginnastica artistica e ritmica), oro Campionato italiano a squadre artistica Silver serie D, LB3 Allieve (Bicocchi, Grillo, Pagliai, Rotaru, Rusci, Consonni, Sbrulli, Poggiaroni, Guacci, Barbato).

-Polisportiva Barbanella 1 Asd (ginnastica artistica), oro Classifica a squadre categoria Eccellenza, Junior, Senior (Rossi, Vanelli, Terminali, Pecci, Marcelli).

-Asd Gea Basketball (pallacanestro), squadra maschile promozione nel Campionato serie C Silver; squadra femminile promozione nel Campionato serie B. Squadra maschile: Roberti, Perin, Furi, Zambianchi, Santolamazza, Ricciarelli, Morgia, Romboli, Tattarini, Canuzzi, Bocchi, Piccoli, Scarpino, Burzi, Baffetti, allenatore Pablo Crudeli). Squadra femminile: Camarri, Camarri, Nalesso, Cazzuola, Scurti, Bellocchio, Benedetti, Severini, Mancioppi, Tamberi, Furi. Allenatore David Furi.

-Asd Circolo Pattinatori Grosseto 1951 (hockey su pista), promozione nel Campionato di serie A2 (Saitta, Bruni, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Gucci, Vecola, Saitta, Rosati, Lugli, Bardini, Angeloni, allenatore Mariotti).

PREMIO AL MIGLIORE TECNICO DELL’ANNO

Luca Banchi (Pallacanestro Aek Atene), squadra vincente della Coppa Intercontinentale.

PREMIO SETTORE MASTER

Stefano Mazzi (Tiro con l’arco Asd Compagnia Maremmana Arcieri Giovanni delle Bande Nere), campione italiano arco Compound out Outdoor.

PREMIO UNA VITA PER LO SPORT

Alfio Giomi (Federazione Atletica leggera)

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE TROFEO CONI 2019 (Toscana sesta classificata, Crotone, 26-29 settembre)

-Emma Fabbrucci (Asd Matto alla prossima-scacchi);

-Gabriele Fabbrucci (Asd Matto alla prossima-scacchi);

-Elisabetta Teodosio (accompagnatrice Rappresentativa toscana scacchi);

-Anna Iacci (Asd Club Nautico Follonica);

-Cosimo Del Bimbo (Asd Club Nautico Follonica);

-Giacomo Gamberini (accompagnatore Rappresentativa toscana vela);

-Erma Esmafatos (Sbr 3 Asd, Triathlon);

-Giacomo Casini (Sbr 3 Asd, Triathlon);

-Tommaso Saccocci (Sbr 3 Asd, Triathlon);

-Domenico Di Cosimo (accompagnatore Rappresentativa toscana triathlon);

-Nicoleta Bularga (Asd Judo Sakura Grosseto);

-Alex Cassandri (Athlon Ssd).

BENEMERENZE SPORTIVE CONCESSE DAL CONI NAZIONALE

(per l’anno 1998)

PALME DI BRONZO AL MERITO TECNICO

Roberto Di Vittorio (Baseball).

MEDAGLIE DI BRONZO AL VALORE ATLETICO

-Lorenzo Bacci (campione italiano beach handball, pallamano);

-Matteo Bacciarelli (campione italiano beach handball, pallamano);

-Emanuele Baricci (campione italiano beach handball, pallamano);

-Marco Coppi (campione italiano beach handball, pallamano);

-Lorenzo Quinati (campione italiano beach handball, pallamano);

-Matteo De Florio (campione italiano beach handball, pallamano);

-Francesco Pio Del Giudice (campione italiano beach handball, pallamano);

-Andrea Raja (campione italiano beach handball, pallamano);

-Andrea Saccone Vanacore (campione italiano beach handball, pallamano);

-Nicola Sbardellati (campione italiano beach handball, pallamano);

-Serenella Cristiano (campionessa italiana tiro alla targa al chiuso compound a squadre, tiro con l’arco);

-Stefano La Rosa (campione italiano corsa piana, 10.000 metri);

-Carlo Corsi (quinto al Campionato mondiale Surf Casting per Clubs, pesca sportiva);

-Giovanni Grimaz (quinto al Campionato mondiale Surf Casting per Clubs, pesca sportiva);

-Marco Predellini (quinto al Campionato mondiale Surf Casting per Clubs, pesca sportiva);

-Elena Donadelli (quarta al Campionato mondiale pattinaggio artistico, Obbligatori);

-Davide Banini (terzo al Campionato europeo hockey su pista).

MEDAGLIE DI ARGENTO AL VALORE ATLETICO

-Vanessa Landi (campionessa italiana tiro alla targa all’aperto Arco olimpico Mixed team, tiro con l’arco).

STELLE DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

-Umberto Falchi (karate);

-Alessandro Scapecchi (pugilato).

STELLA DI BRONZO AL MERITO SPORTIVO A SOCIETA’

Asd Artistica Grosseto.

STELLE D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

-Roberto Bianchi (atletica leggera);

-Amedeo Raffi (pugilato).

STELLE D’ORO AL MERITO SPORTIVO A PERSONE

-Franco De Angelis (pallavolo).