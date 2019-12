L’Iti di Manciano compie 50 anni: la scuola raccoglie foto e documenti

MANCIANO – Nel 1969 si avviò il primo corso completo statale – cinque anni con esame di stato e diploma finale – dell’Istituto tecnico per chimici di Manciano. Nell’arco di un cinquantennio, l’Istituto ha assicurato la formazione professionale e culturale di centinaia di allieve e allievi che hanno conseguito con successo il diploma e hanno poi proseguito gli studi all’Università, raggiungendo importanti risultati, o hanno trovato una positiva collocazione nel mondo del lavoro.

«L’ITI, in questo senso, ha rappresentato un vero e proprio presidio del territorio in grado di garantire sia una adeguata preparazione professionale sia la crescita culturale di centinaia di giovani, molti dei quali hanno anche assunto un ruolo di rilievo (lavorativo, associativo, istituzionale, politico) nella comunità locale» raccontano dalla scuola.

«Celebrare degnamente questa ricorrenza è oggi quanto mai opportuno per ribadire il ruolo ricoperto nel territorio da questa scuola superiore, contribuendo, nel contempo, alla ricostruzione di un importante spaccato della vita di questa comunità. L’Istituto – le allieve e gli allievi, il personale docente e non docente, sotto l’attenta guida della Dirigenza – sta preparando un evento per metà gennaio, al quale saranno invitati, in primo luogo, tutti i diplomati di questi primi 50 anni. Chiediamo una collaborazione fattiva a tutti coloro che hanno immagini, foto, filmati e documenti relativi alla vita dell’Istituto. I materiali, se già digitalizzati, potranno essere inviati via email a cinquantesimoitimanciano@gmail.com; se su supporto cartaceo potranno essere consegnati personalmente e direttamente al Gruppo di lavoro appositamente creato presso la sede di Istituto: le allieve e gli allievi effettueranno la scansione degli originali che riconsegneranno immediatamente ai proprietari. Contiamo sul contributo di tutti per costruire un evento condiviso e qualitativamente adeguato alla ricorrenza».