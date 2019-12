Juniores, recupero infrasettimanale del Follonica Gavorrano contro la seconda Montevarchi

FOLLONICA – Ultima fatica del 2019 per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano che mercoledì alle 14,30 recuperano la partita contro l’Aquila Montevarchi, non disputata lo scorso 16 novembre a causa del maltempo. I ragazzi di Giulio Biagetti, reduci da una brutta sconfitta contro il Seravezza Pozzi, più pesante di quello che è stata sul campo, proveranno, contro una delle big del girone (i valdanesi sono secondi in classifica) a muovere la classifica per agganciare almeno Ponsacco e Aglianese e riprendere il 4 gennaio con una migliore posizione di classifica. Il mister, dopo aver perso per infortunio anche Zanaboni e Carrella, che vanno ad aggiungersi ad una lunga lista di atleti indisponibili, schiererà una formazione rivoluzionata che con l’orgoglio e la determinazione giocherà per ottenere un risultato positivo.

I risultati della 13ª giornata: Fezzanese-Sangiovannese 0-2, Us Grosseto-San Donato Tavarnelle 0-3, Lucchese-Aquila Montevarchi 1-3, Ponsacco-Ghivizzano 1-4, Pontedera-Aglianese 2-3, Seravezza Pozzi-Follonica Gavorrano 3-0, Tuttocuoio-Real Forte Querceta 0-1.

La classifica: Sangiovannese 28 punti; Aquila Montevarchi 23; Fezzanese, Ghivizzano 22: Real Forte Querceta 21; San Donato Tavarnelle 17; Ponsacco e Aglianese 16; Follonica Gavorrano 15; Grosseto e Seravezza 14; Lucchese 11; Tuttocuoio 1.