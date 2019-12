Il Natale arriva a Castel del Piano: ecco il calendario degli eventi

CASTEL DEL PIANO – Al via il ricco calendario natalizio di Castel del Piano. Gli eventi sono iniziati sabato scorso con l’accensione delle luminarie, e proseguiranno fino al 20 gennaio prossimo. In programma spettacoli per grandi e piccini, concerti, laboratori e presentazioni di libri.

Tra gli eventi principali, martedì 24 dicembre, dalle 17.30, il Corpo filarmonico sarà per le vie del paese per festeggiare il Natale, mentre sabato 28 dicembre sarà la volta del presepe vivente per le strade del borgo a partire dalle 21. I festeggiamenti si concluderanno lunedì 20 gennaio con la Fiera dei santi Fabiano e Sebastiano per le vie del paese.

Per tutto il periodo sarà aperta la grotta dei presepi, visitabile nel pomeriggio, dalle 17 alle 19, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), e di mattina, dalle 10 alle 12, e nel pomeriggio (sempre dalle 17 alle 19) nei giorni festivi.

Il calendario completo degli eventi natalizi a Castel del Piano a questo LINK.