Il Marathon Bike si ripete a Canino: dopo i podisti brillano i biker

CANINO – Il Marathon Bike ancora protagonista a Canino. Dopo la quinta vittoria consecutiva ottenuta con i podisti qualche settimana fa, domenica mattina è stata la volta dei componenti della squadra grossetana nel settore della mtb.

In questo caso a differenza dei “colleghi” podisti che si presentarono nel paesino laziale in 51, i bikers si sono presentati in 7. Pochi ma buoni verrebbe da dire, visto che il Marathon Bike ha piazzato ben 4 atleti nelle prime dieci posizioni, con Claudio Fanciulli secondo assoluto e primo di categoria, Alessandro Costantini terzo assoluto e primo di categoria, e la “sorpresa” Giacomo Daviddi (nella foto) che dopo aver contribuito alla vittoria con i podisti, si è piazzato al quinto posto assoluto e primo di categoria.

Un volto nuovo quello di Daviddi che prende quota al Marathon Bike, dopo quello di Vincenzo Lembo a segno alla sua prima uscita nella corsa podistica “Insieme in Rosa” di Castiglione della Pescaia. A Canino a rappresentare il Marathon Bike anche Francesco Muscio, Lorenzo Pallari e Ivan Moreci.

Giustificata la soddisfazione per la compagine del presidente Maurizio Ciolfi, per questi giovani atleti destinati in futuro a far parlare ancora di se.