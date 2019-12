Il centro massaggi era una casa di appuntamenti dove le ragazze si prostituivano

FOLLONICA – Il centro estetico copriva in realtà un centro massaggi in cui si facevano prestazioni sessuali a pagamento. I carabinieri della compagnia di Follonica hanno scoperto un giro di prostituzione svolta da ragazze cinesi all’interno del centro estetico, che veniva usato come copertura.

Una donna di 48 anni, di nazionalità cinese, residente a Milano ma che vive a Follonica da tempo, è stata arrestata. La donna è la titolare del centro estetico, ed utilizzava altre connazionali per le prestazioni sessuali a pagamento offerte a clienti tramite annunci sui siti di incontri.

Dalle indagini è emerso che il centro estetico specializzato in massaggi, nella centralissima via Bicocchi, a pochi passi dalla Stazione ferroviaria della cittadina del Golfo, in realtà era una vera e propria “casa di appuntamenti” e le attività investigative hanno documentato, attraverso appostamenti e attività tecniche, un consistente giro di clienti che usufruivano delle prestazioni sessuali anche non protette. Spesso si trattava di clienti abituali gestiti esclusivamente dalla donna tratta in arresto che poi indirizzava verso la ragazza di turno, con “tariffario” dai 35 ai 100 euro in base al tipo di prestazione.

La donna è stata arrestata e condotta agli arresti domiciliari presso un’abitazione di Follonica. A suo carico sono inoltre state avviate le procedure amministrative per la revoca della licenza del centro estetico.