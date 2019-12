Dalla mountain bike al footgolf: Open Day dedicato allo sport al Pelagone

GAVORRANO – Una domenica all’insegna dello sport e del divertimento è in programma al Golf Resort Pelagone la prossima domenica. Nella splendida cornice di uno dei paesaggi più caratteristici della Maremma, il resort apre le sue porte alla comunità per una giornata da trascorre insieme e praticare tante discipline sportive diverse, con l’obiettivo di presentarsi al territorio come un luogo di aggregazione pubblico e di integrarsi nel tessuto sociale locale.

La giornata di sport è aperta ad adulti e bambini e grazie alla presenza di istruttori certificati, che saranno a completa disposizione, oltre al golf, si potranno provare anche il footgolf, la mountain bike, il tennis, il fitwalking, il triple trampoline e il badminton.

A presentare l’iniziativa le rappresentanze delle associazioni sportive del territorio che, insieme alla dirigenza del resort, hanno organizzato questa giornata in grande sinergia e con l’intento di una collaborazione anche futura.

«Da quando il Pelagone ha cambiato gestione – spiega Andrea Ruggeri, direttore generale – il nostro resort vuole essere un luogo pubblico aperto anche ai residenti. La comunità deve sapere che qui le persone possono venire per trascorrere una giornata e praticare sport diversi. Speriamo che l’iniziativa di domenica sia solo l’inizio di un percorso vicino alla comunità, un luogo non lontano dal loro centro di residenza, dove seguire le proprie passioni sportive». «Questo è il Pelagone che voremmo proporre – aggiunge anche Andrea Beneventi, hotel manager -. In passato abbiamo vissuto alti e bassi ma ora vogliamo che torni il Pelagone che tutti conoscevano un tempo».

L’Open Day è in programma per domenica 15 dicembre a partire dalle ore 9, a libera aggregazione e «non vediamo l’ora di partecipare alla giornata» concordano anche Antonio Melillo del Football Cecina e Giorgio Melillo di Amici Due Ruote Gavorrano.

Il Golf Resort a partire della giornata di ieri, è stato aggiunto ufficialmente anche alla Consulta dello Sport del Comune di Gavorrano. «L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Andrea Biondi – punta molto sullo sport in quanto è il collante fondamentale per l’aggregazione sociale della nostra comunità. Che la nuova proprietà si ponga l’obiettivo di rilanciare questa struttura e di entrare in sinergia con la comunità, è sicuramente una scelta giusta».