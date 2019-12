Cinque cuccioli di Pastore maremmano abbandonati sul ciglio della strada: ora cercano casa

ORBETELLO – Erano stati abbandonati sul ciglio della strada, come rifiuti. gettati via, in un posto rischioso. Piccoli e indifesi. È stata Polizia municipale di Orbetello a recuperare i cinque cuccioli di pastore maremmano abbandonati sulla strada dei campeggi.

«Grazie alla segnalazione di una cittadina la pattuglia di pronto intervento della Polizia municipale, guidata dall’agente assistente scelto Maurizio Lombardelli e dall’agente Igor Giustarini, i cuccioli sono stati messi in salvo»racconta il senatore Roberto Berardi.

«I cuccioli, circa un mese di età, affettuosi e giocherelloni, affidati alle cure della veterinaria del Villaggio del cane, sono in perfetto stato di salute, a disposizione di chiunque voglia richiederli in affido. Per informazioni ed eventuale visita sul posto il Villaggio del cane si trova località Fornacette frazione di Montorsaio nel comune di Campagnatico».