Buon piazzamento agli Italiani Uisp per le pattinatrici dell’Asd Gavorrano

GAVORRANO – L’Asd Pattinaggio Artistico Gavorrano scala ancora una volta le classifiche e porta a casa un altro grande successo con il suo gruppo spettacolo Roller’s Angels. Dopo aver conquistato il secondo posto ai campionati regionali Uisp lo scorso novembre a San Rocco a Pilli, le Roller’s Angels hanno partecipato domenica 8 dicembre ai campionati italiani Uisp Gruppi Folk a Vigevano, riuscendo a qualificarsi al sesto posto.



Gaia Fanelli, Alessia Passero, Sofia Calvelli, Sofya Valori, Anna Marrini, Alena Pistillo, Letizia Impedovo, Micol Gragnani e Gaia Filippi, sono le giovani atlete di età compresa tra i 12 ed i 14 anni che compongono le Roller’s Angels. Questo giovane gruppo spettacolo è oggi diventato, insieme alle pattinatrici della disciplina del libero, elemento di orgoglio per la società gavorranese. L’affiatamento delle atlete che compongono le Roller’s Angels è l’esempio di come il pattinaggio non sia solo una disciplina sportiva, ma un momento di aggregazione e amicizia, diventando per loro come una seconda famiglia. I traguardi raggiunti dalle Roller’s Angels non sono solo merito dell’impegno e dei sacrifici delle atlete, ma altresì del duro lavoro delle insegnanti Giulia Pavin e Lola Roveri, nonché dalla preziosa collaborazione con Marco Santucci, nome illustre nel mondo del pattinaggio artistico internazionale.