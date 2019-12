Biglietti della lotteria Us Grosseto e Ammec: in palio regali del Grifone per la solidarietà

GROSSETO – In occasione della gara di domenica prossima, alle ore 14.30 allo stadio Zecchini contro il San Donato Tavarnelle, saranno venduti all’ingresso della tribuna e della curva i biglietti della lotteria organizzata dall’Us Grosseto per sostenere l’associazione Onlus Ammec, l’Associazione malattie metaboliche congenite, a cui andrà l’intero ricavato.

“Rappresentando in campo la nostra città – ha spiegato Simone Ceri, copresidente dell’Us Grosseto 1912 – ci sentiamo in dovere di sostenere chi ha bisogno di aiuto anche fuori dal campo. L’Ammec sta facendo un percorso importante per aiutare i bambini e noi vogliamo dare, nel nostro piccolo, un contributo. Invitiamo per questo i nostri tifosi a dare ancora una volta un sostegno concreto a chi ha bisogno”.

I biglietti della lotteria a disposizione dei tifosi saranno solo 1000 e avranno un costo di 2 euro l’uno; si potranno acquistare all’entrata dello stadio e per tutta la prima parte della gara, mentre a fine primo tempo lo speaker annuncerà i tre vincitori della lotteria. Il primo estratto vincerà una maglia ufficiale dell’Us Grosseto, il secondo estratto un accappatoio dell’Us Grosseto e il terzo un pallone autografato da tutta la squadra. I premi potranno essere ritirati già a fine partita nella sede biancorossa, sotto lo stadio Carlo Zecchini, presentando il tagliando acquistato.

Solido e sentito il sostegno della famiglia Ceri verso l’Ammec: la prima manifestazione sportiva con raccolta di fondi fu ai tempi della presidenza dell’Ac Roselle durante la finale di Coppa provinciale di Terza categoria del 2013 contro il Massa Marittima ed è proseguita con amichevoli e triangolari, continuando anche dopo il passaggio ai colori biancorossi del Grifone.

Per info è possibile scrivere a comunicazione@usgrosseto1912.com o contattare la società tramite la pagina Facebook Usgrosseto1912official o il profilo Instagram Usgrosseto.