Big inarrestabili: tris di Senzuno e Montemazzano, Paganico corsaro

GROSSETO – Le big continuano a vincere, anzi a stravincere, nel girone nord del campionato Elite Uisp. In copertina c’è il Gavorrano, capace di centrare un clamoroso 7-0 nel recupero di Venturina. Ma anche le altre passeggiano nei rispettivi impegni, a cominciare dal Senzuno che domina (3-0) una classica del calcio amatoriale, ovvero il match contro il Torniella. Stesso risultato per il Montemazzano, che batte anche il Boccheggiano e non molla. Molto bene pure il Massa, 4-1 al Ribolla che nel recupero aveva piegato all’inglese il Venturina. Tra le prime quattro e le altre c’è una voragine, addirittura 11 punti sotto il Ribolla, una lunghezza più in basso la Disperata che sbanca il rettangolo dell’Atletico lasciando i grossetani a secco.

Indicazioni importanti nel girone Sud, a cominciare da quelle fornite dal Paganico che torna al successo ad Alberese, 2-0, difendendo la sua leadership dall’assalto del Montemerano, che si divora l’Argentario per 3-0 e balza al secondo posto superando la Polverosa. In uno dei match più attesi della giornata, infatti, i biancoblù pareggiano una partita molto intensa, terminata 2-2, sul campo della New Team Marsiliana. Bene il Seggiano, 4-2 al Magliano e terreno guadagnato in classifica. Ancora meglio l’Etrusca Vetulonia, che va a travolgere per 7-2 in trasferta un Granducato del Sasso che non sta confermando l’inizio positivo. Pareggio in bianco tra Sant’Angelo e Campagnatico, che aveva piegato il Magliano nel recupero.

Settima giornata

Girone Nord

Ribolla-Venturina 2-0 (recupero)

Venturina-Gavorrano 0-7

Senzuno-Torniella 3-0

Atletico-Disperata 0-1

Massa-Ribolla 4-1

Montemazzano-Boccheggiano 3-0

Riposa: Chiusdino

Classifica

Senzuno 18

Montemazzano 18

Massa 18

Gavorrano 18

Ribolla 7

Chiusdino 6

Disperata 6

Torniella 5

Venturina 3

Boccheggiano 1

Atletico Grosseto 0

Girone Sud

Magliano-Campagnatico 2-3 (recupero)

New Team-Polverosa 2-2

Sant’Angelo-Campagnatico 0-0

Montemerano-Argentario 3-0

Seggiano-Magliano 4-2

Alberese-Paganico 0-2

Granducato-Etrusca Vetulonia 2-7

Classifica

Paganico 16

Montemerano 14

Etrusca Vetulonia 13

Polverosa 13

Seggiano 12

New Team Marsiliana 11

Campagnatico 10

Argentario 9

Alberese 7

Granducato 6

Magliano 4

Sant’Angelo 3