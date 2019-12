Buone giocate per gli Under 10 del Golfo Rugby nell’ultimo impegno dell’anno

SCARLINO – Terza tappa del circuito Touch di Rugby che la scorsa domenica ha fatto tappa a Pontedera: in campo Bellaria Pontedera, Gispi Prato, Livorno 1931, Lions Amaranto, Cus Pisa, Golfo Scarlino e Lucca. I cinghiali del Golfo allenati da Eramo Emanuel hanno conquistato un ottimo quinto posto con Emanuel Eramo, Emanuele Marchionni, Alessia Marchionni, Marco Morelli, Massimo Bardelli, Silvio Macchiavelli , Federico Parlanti Mazzini.

Gran bella giornata di rugby sul campo Manetti di Livorno, anche per l’Under 10 del Golfo Rugby. Partita vinta contro la Valdinievole per 3-1 con mete di Gregorio Cocchetti e Ivan Monguzzi e pareggiata 2-2 contro il Rufus San Vincenzo, sempre con le mete messe a segno dai due “esperti” della squadra del Golfo, che non hanno lesinato consigli e incoraggiamenti quando la squadra si è trovata in difficoltà contro i “colossi” del Livorno. I placcaggi di Daniel Marciano, Lorenzo Villani e Lorenzo Melanie hanno però limitato i danni, mentre gli scatti repentini di Tiziano Tesio e Pietro Bardelli sono serviti per allentare la pressione costante della gloriosa e storica società livornese.

Gli atleti della società Golfo Rugby sono in continuo miglioramento sia tecnico che fisico, grazie alla dedizione dell’allenatore Francesco Monguzzi. Da segnalare la prima meta della squadra degna di una partita da “6 nazioni” con passaggi che hanno fatto applaudire tutti compresi gli avversari. Ora un po’ di pausa per le vacanze natalizie per i giocatori, ma non per la società, che continua a fare promozione di rugby, per cui rispetto e amicizia sono sempre in prima linea.