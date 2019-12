Anna Ascani in Maremma: il viceministro dell’Istruzione affronterà il tema della scuola

GROSSETO – Mercoledì 11 dicembre il viceministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anna Ascani, sarà in visita nella provincia di Grosseto. Alle 12 farà tappa nel Comune di Roccastrada per parlare del Progetto Scuola di Ribolla. Alle 13.30 incontrerà poi il gruppo dirigente del Partito democratico e si confronterà con la segreteria provinciale e con i sindaci del Pd della provincia.

Alle 15.30 sarà poi la volta del Comune di Follonica in cui affronterà il tema del progetto Polo scolastico. Incontrerà il sindaco Andrea Benini e la Giunta presso la scuola primaria Bozzi/Calvino. “Si è deciso di raccogliere l’incontro in un edificio che contiene al suo interno i due Istituti Comprensivi della città, non solo perché presenteremo al viceministro il progetto vincitore del concorso di idee Scuole innovative, ma anche perché in questa storica scuola cittadina si continua a sperimentare e a crescere” afferma l’amministrazione comunale follonichese.

La visita infatti partirà dal cortile di via Cavour, sede di ingresso dell’istituto Calvino – recentemente oggetto di intervento di sistemazione – dove verrà presentato l’allestimento di un’aula informatica realizzata grazie al contributo di Cassa di Risparmio di Firenze e destinata all’apprendimento digitale dei ragazzi della scuola primaria; proseguirà quindi nel plesso di Buozzi dove per l’occasione si inaugureranno le nuove aule TEAL ottenute grazie ad un finanziamento PINS3. Nella metodologia TEAL è centrale il metodo attivo, il coinvolgimento diretto degli studenti nel problem solving, l’osservazione dei fenomeni e il tentativo di descriverli e spiegarli, la discussione tra pari e il tutoring di studenti più esperti. La flessibilità e la modularità sono alla base di questa metodologia. “Due progetti molto innovativi, dunque che fanno da preludio alla realizzazione del nuovo Polo Scolastico, luogo innovativo e aggregativo, espressione del principio fondamentale di centralità dell’istruzione nel nostro programma di Governo” dichiara il dindaco Andrea Benini.

La visita della Ascani terminerà infine alle 18 con un’iniziativa a cui parteciperanno insegnanti e sindacati. Con la Ascani, pertanto, il partito affronterà il tema dell’istruzione in tutte le sue sfumature, sottoponendo all’attenzione del viceministro i percorsi virtuosi e le criticità ancora da superare del territorio.