Al via il procedimento per il nuovo piano strutturale

ROCCASTRADA – Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il Comune di Roccastrada ha dato avvio al nuovo piano strutturale da redigere in materia di governo del territorio. Questo nuovo strumento che si rende necessario in ottemperanza della nuova legge regionale in materia, fa seguito alla approvazione dei nuovi piani urbanistici, variante al piano strutturale e nuovo piano operativo, che si è concretizzata nel mese di settembre scorso.

Avvia così un percorso partecipativo formale, disciplinato dalla norma e voluto dall’Amministrazione, che prevede una serie di incontri con i tecnici, le associazioni ed i cittadini e finalizzato a recepire eventuali indicazioni e suggerimenti nella successiva redazione degli atti. Tutti i documenti sono consultabili sul sito web istituzionale dell’ente (www.comune.roccastrada.gr.it) nella sezione amministrazione trasparente.

Il giorno 12 dicembre in municipio, nella sala del Consiglio comunale è previsto un primo incontro pubblico sull’avvio del procedimento approvato in Consiglio il 25 novembre scorso.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

Garante dell’informazione e della partecipazione Dott.Marzio Marziali tel. 0564 561230 e.mail m.marziali@comune.roccastrada.gr.it

Funzionario Responsabile UO6 URBANISTICA Arch. Anna Baglioni tel. 0564 561248 e.mail a.baglioni@comune.roccastrada.gr.it