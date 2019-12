A Paolo Mastracca il Guzzo d’oro 2019: giovedì la consegna

MONTE ARGENTARIO – E’ fissata per giovedì 12 dicembre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Municipio di Porto Santo Stefano la cerimonia di consegna del Guzzo d’oro 2019 a Paolo Mastracca per i meriti che gli sono stati riconosciuti nel corso degli anni nella costante crescita del Palio Marinaro dell’Argentario.

Il “Guzzo d’oro”, come si evince dal nome, è un riconoscimento che si rifà al Palio e quindi alle tradizioni storiche ed ai sentimenti popolari più rappresentativi e profondi della gente santostefanese, ogni anno viene assegnato ad una personalità che ha esaltato e valorizzato con il suo impegno e passione questi sentimenti. E tra le finalità della sua istituzione c’è proprio quello di rendere omaggio ad una persona che si è dedicata al Palio. Anche quest’anno il riconoscimento, che consiste in una riproduzione in argento bagno oro del tradizionale gozzo in legno con il quale si corre il Palio di Ferragosto, è offerto dallo Yacht Club S.Stefano il cui Presidente Piero Chiozzi presenzierà alla cerimonia.

Per quanto concerne l’edizione 2019, il prescelto all’unanimità dai Rioni, dall’Ente Palio e dal Comune è, appunto, Paolo Mastracca, che per la passione dimostrata e l’impegno profuso è un protagonista del nostro Palio.

Paolo Mastracca è un giornalista pubblicista. E’ un volto noto della Tv visto che conduce la popolare trasmissione sportiva I Dilettanti del Martedì su Tv9 e nel piccolo schermo vanta una notevole esperienza visto che ha condotto trasmissioni anche su emittenti come Tele Heba e Teletirreno che adesso non esistono più. Da molti anni ha legato il proprio nome al Palio Marinaro dell’Argentario e con il suo stile unico fatto di furore vocale e capacità di adeguare e armonizzare il linguaggio alle esigenza di una diretta televisiva dove è necessario raccontare con enfasi un evento unico come il Palio dell’Argentario ha creato un legame che appare inscindibile. Inoltre, ha presentato anche manifestazioni pubbliche di svariati argomenti sia di intrattenimento che di approfondimento e lo ha fatto pure all’Argentario in varie occasioni.