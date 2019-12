Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Fine settimana dalle tante emozioni nel settore giovanile del Grosseto. Il sabato regala alla Juniores nazionale di mister Angeli un’amara sconfitta casalinga, contro il San Donato Tavarnelle. Una domenica positiva, invece, per gli Allievi regionali che pareggiano in rimonta a San Miniato e per i Giovanissimi di mister Pieri che vincono in casa contro un ottimo Aurora Pitigliano.

JUNIORES NAZIONALE: Us Grosseto-San Donato 0-3

Brutta sconfitta per la Juniores di mister Angeli, che subisce il primo gol al quarto d’ora con Bonfitto. I biancorossi incassano il raddoppio al 35’, con Piazzini, mentre nella ripresa arriva il definitivo 3-0 per il San Donato Tavarnelle, con la rete di Abbate che chiude di fatto una brutta giornata.

ALLIEVI REGIONALI: San Miniato-Us Grosseto 4-4

Prova di grande carattere dei ragazzi di mister Consonni, che in una giornata sfortunata riescono a recuperare la partita dopo essere stati per tre volte in svantaggio. Al 9′ vantaggio dei padroni. Cossa lanciato in profondità, in netto fuorigioco, infila Comi con una bella conclusione a giro di sinistro. Al 22′ raddoppio dei senesi, su una conclusione innocua da fuori area, deviazione che libera Costanti che supera Comi, inutile il tentativo di De Michele di salvare sulla riga. Reazione rabbiosa del Grosseto un minuto dopo. Gran palla di Bruni per Stefi, sventola che coglie il palo interno ed anche la ribattuta di Filippi viene respinta. Al 30′ accorcia le distanze il Grosseto con Columbu. Al 34′ ancora pericoloso il Grosseto. Dalla difesa circolazione palla perfetta e Filippi pesca meravigliosamente in area Stefi, gran tiro e risposta di Viti in angolo. Punizione dalla tre quarti di Bianciardi, sponda per l’accorrente Veroni che fulmina Comi per il terzo gol dei padroni di casa. Nella ripresa il copione non cambia, subito in campo Papini e Falconi fuori Cargiolli e Mascelloni. Al 45′ accorcia le distanze il Grosseto con Filippi che su punizione, da posizione defilata, infila l’angolino alla sinistra di Viti. Neanche il tempo di mettere la palla al centro e un minuto dopo Cossa sfrutta una dormita generale della difesa e da non più di tre metri fa secco Comi per il 4-2. Il colpo potrebbe essere letale, ma orgogliosamente i torellini prendono ancora in mano il pallino del gioco costruendo occasioni a ripetizione. Fuori Salvadori e Cargiolli dentro Trombini e Di Chiara. Ancora sfortunato il Grosseto al 66′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo palo di Cristinzio appena entrato per Salvadori. Al 67′ grande punizione di Di Chiara per il 4-3. Il Grosseto ci crede ancora di più ed al 77′ coglie il meritato pareggio. Gran palla di Papini per Columbu, che si libera in area del suo marcatore e fulmina Viti. Domenica prossima impegno casalingo contro il Piombino, ultima uscita prima della pausa invernale.

GIOVANISSIMI A: Us Grosseto-Aurora Pitigliano 3-0

GROSSETO – Una partita ben giocata da entrambe le formazioni, che si studiano per tutto il primo tempo senza però farsi male. Nella ripresa, però, basta soltanto un minuto a Veglianti per sbloccare il risultato di testa, sfruttando il cross di Arrigucci. Passano soltanto 4’ e il Grosseto raddoppia: Bardi riceve palla sulla trequarti, s’invola verso la porta avversaria e serve a Benetello il pallone del 2-0. Il sigillo finale lo mette ancora una volta Veglianti, al 65’, trovando la sua personale doppietta di tacco, ancora su suggerimento di Bardi.

TABELLINI

US GROSSETO: Mileo, Bellini, Castellazzi, Cerretti, Fregoli, Sacchini, Riitano, Ottaviani, Guazzini, Rosi, Pratesi. A disposizione: Comi, Lupo, Pineschi, Marraccini, Palmieri, Yldiran, Fattoi, Camerlengo, Meacci. All. Angeli.

SAN DONATO TAVARNELLE: Luconi, Liberati, Neri, Schiazza, Cassetti, Vitale, Damiani, Abbate, Mori, Bonfitto, Piazzini. A disposizione: Posarelli, casamonti, ceccarelli, Hyso, Kortz, Puggioni, Sirigu, Testa. All. Berchielli.

RETI: 15’ Bonfitto, 35’ Piazzini, 10’ st Abbate.

ALLIEVI REGIONALI: San Miniato-Us Grosseto 4-4

SAN MINIATO: Viti, Radi, Ibrahimi, Castelli, Bianciardi, Rescigno, Girolami, Veroni, Sparta, Cossa, Costanti. All. Gosperini.

US GROSSETO: Comi, Mascelloni, Mema, Cargiolli, Franceschini, De Michele, Bruni, Filippi, Stefi, Salvadori, Columbu. A disposizione: Bocchi, Cristinzio, Papini, Falconi, Testa, Di Chiara, Speroni, Trombini. All. Consonni.

RETI: Al 9′ e 46’ Cossa, al 22′ Costanti, al 30′ e 77’ Columbu, al 36′ Veroni, al 45′ Filippi, al 67′ Di Chiara.

GIOVANISSIMI A: Us Grosseto-Aurora Pitigliano 3-0

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Affabile, Benetello, Arrigucci, Veglianti. A disposizione: Conti, Turbanti, Tenci, Presicci, Solari, Frediano, Busietta. All. Pieri.

AURORA PITIGLIANO: Stefani, Airieni, Crisanti, Franci, Ronca, Arcangeli, Ragnini, Pifferi, Biribicchi, Comastri, Ortienzi. A disposizione: Emidi, Guardami, Santinami. All. Trasarti.

RETI: 46’ e 65’ Veglianti, 50’ Benetello.