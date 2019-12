Terremoto in Toscana: paura a Firenze. Danni e scuole chiuse

FIRENZE – Una scossa di terremoto di magnitudo 4,5 è stata registrata questa mattina intorno alle 4,37 in provincia di Firenze. L’epicentro è stato collocato nel comune di Scarperia, in Mugello.

Il terremoto è stato avvertito molto bene anche a Firenze città. Nei Comuni del Mugello la gente stanotte è scesa in strada e dopo le prime verifiche per il momento le scuole sono state chiuse per la giornata di oggi. Si registrano danni a edifici, soprattutto a quelli storici, e sono in corso gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Da ieri notte a stamattina sono state decine le scosse registrate, uno sciame sismico che di solito si verifica prima e dopo una scossa di forte intensità come quella che è stata registrata alla 4.37.