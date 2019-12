Terremoto in Toscana, intorno alle 10 sopralluogo in Mugello del presidente Rossi

FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sta per recarsi in Mugello dopo le scosse sismiche che hanno interessato la zona stanotte.

L’arrivo del presidente, che sarà accompagnato dall’assessore alla protezione civile Federica Fratoni e dal direttore del direzione sicurezza idrogeologica Giovanni Massini, è previsto intorno alle ore 10.

Al Coc (centro operativo comunale) di Barberino di Mugello, via del Pozzo 1, si terrà un incontro con gli amministratori locali per una prima valutazione dei danni e delle iniziative da attivare per fronteggiare l’emergenza.