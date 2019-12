Successo per i giovani del Follonica Gavorrano: Allievi di misura, manita dei Giovanissimi

FOLLONICA – Continua la corsa ai vertici provinciali degli Allievi 2003 del Follonica Gavorrano, vittoriosi di misura sul campo dell’InvictaSauro in via Calabria a Grosseto, al termine di un incontro ben giocato da entrambe le formazioni. Decisiva la rete di Kasa a metà della ripresa, vantaggio che i follonichesi hanno difeso con ordine fino al termine della partita.

Netta affermazione dei Giovanissimi provinciali contro l’Argentario. I santostefanesi, che hanno perso dopo appena tre minuti di gioco Lombardi, si sono trovati sotto 2-0 dopo appena sei minuti, a causa della veemente partenza del Follonica Gavorrano, mentre al 28’ hanno sprecato la possibilità di rientrare in partita: il portiere Leandri ha parato il rigore calciato da Solari. Senza storia la ripresa, nella quale i biancorossoblù hanno finalizzato la superiorità tecnica. I locali hanno chiuso la gara in nove per le espulsioni di Santi e Milo.

Allievi provinciali 2003, InvictaSauro-Follonica Gavorrano 0-1

INVICTASAURO: Bonucci, Cupani (14’ st Hoxha), Mancini, Nigido, Giomarelli, Pogorelli, Artino, Di Manno (16’ st Elmouden), Conti (29’ st Rossi), Russo (1’ st Franceschi A.), Temperani (12’ st Betti). A disposizione: Massetti, Mantiglioni. All. Papini.

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Caronia, Adami (1’ st Bicocchi), Centrella (35’ st Gentili), Curcio, Tozzini (28’ Capitani), Haxhini, Gesi (36’ st Spasenie), Confortini (1’ st Porciani), D’Argenzio (1’ st Biagetti), Kasa. A disposizione: Barbanera, Toninelli, Di Lorenzo. All. Cacitti.

ARBITRO: Bozzi.

MARCATORI: 21’ st Kasa.

Giovanissimi provinciali, Follonica Gavorrano-Argentario 5-0

FOLLONICA GAVORRANO: Leandri Santi, Fratila (14’ st Malja), Rodriguez, Mogavero, Olivato, Vallone, D’Argenzio (10’ st Milo), Cassi, Sacchelli, Felici (24’ st F. Fiore). A disposizione: Lorenzi. All. Marconi.

ARGENTARIO: Schiano, Busonero, Ballini, Rispoli, Giovani D., Tocco, Giovani N. (14’ st Coppola), Anichini (1’ st Sordini R.), Bianchini (22’ Fanciulli), Solari (23’ st Bocchia), Lombardi (3’ Mattera, 14’ st Sordini V.).

ARBITRO: Nikolas Martini.

MARCATORI: 2’ (rig.) Felici, 6’ Cassi, 11’ st e 29′ st Vallone, 23’ st Olivato.