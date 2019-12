Straordinaria Pallavolo Grosseto, Cecina al tappeto e vittoria in anticipo del girone A

GROSSETO – In Terza Divisione bel successo e vittoria del girone A per la Pallavolo Grosseto nel big match esterno contro il Volley Cecina per 3 a 2. Le grossetane si presentavano allo scontro diretto senza ancora aver perso un set mentre il Cecina inseguiva a sole tre lunghezze: le premesse erano quelle per una gara accesa e così è stato. Giovannini e compagne si sono aggiudicate il primo set, ma sin da subito la squadra di casa ha fatto vedere che non sarebbe stata a guardare. Il secondo parziale è andato alle livornesi che così pareggiavano il conto.

Terzo set in favore delle maremmane, che subivano ancora nel quarto la rimonta del Cecina che rendeva necessario il Tie Break. Il buon margine acquisito inizialmente dalla Pallavolo Grosseto ha permesso di chiudere il set decisivo senza troppe preoccupazioni, aggiudicandosi partita e primato in classifica. Soddisfazione da parte del tecnico Rossi: “Siamo soddisfatti di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale di questo gruppo, il Cecina ci ha messo in forte difficoltà ma siamo stati bravi a mantenere la concentrazione e a trovare soluzioni dalla panchina. In attesa dei prossimi gironi ci godiamo questo primo traguardo continuando a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora”.

Esordio in chiaroscuro al Palazzetto azzurri d’Italia per l’Under 13 allenata da Rossano Rossi. Il risultato di 3-0 (25-17;25-14; 25-16) a vantaggio del Volley Riotorto-Massa non deve trarre in inganno. “Si è visto una squadra svogliata e non propositiva, che ha dimostrato limiti caratteriali non accettabili, da domani ci aspetta un duro lavoro durante la settimana per preparare al meglio il proseguo del Campionato”, ha dichiarato Rossi a fine partita. Le convocate: Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Matilda Marzocchi, Rachele Balestri, Lucrezia Bertelli, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Nicole Innocenzi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Gaia Tizzi. Allenatore Rossi; dirigente accompagnatore Balestri; segnapunti Biasiolo.