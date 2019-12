Ottavo successo delle Under 16 dei Vigili del Fuoco, Tomei Livorno Arancio spiazzato

GROSSETO – Ottava vittoria consecutiva per le Under 16 dei Vigili del Fuoco M. Boni Grosseto che si impongono per 3-1 contro il Tomei Livorno Arancio. Partita animata e sofferta, come le “vigiline” autrici di un bel primo set dominato per25-17 e un secondo discontinuo, perso 17-25, fino all’apoteosi nel terzo e quarto, vinti 25-13 e 25-19 dopo aver riordinato le idee. Grande carattere delle grossetane contro una rivale dalle buone potenzialità. “Bisogna ancora lavorare molto – ha detto Andrea Baricci, tecnico delle maremmane – per ottenere un livello più maturo e continuità di gioco. Nonostante questo, il risultato è stato ancora positivo, arrivato da una squadra unita e grintosa nel momento del bisogno. Ora lavoreremo al meglio delle nostre possibilità per affrontare la nona sfida contro il Dream Volley domenica in casa”.

La Rosa delle Under 16 dei Vvf Boni: Ferraiuolo, Caporali, Steri, Groccia, Danaila, Del Colombo, Norcini, Delli Castelli, Bosi, Rolando, Cervetti, Martinelli, Betti. Allenatore Andrea Baricci, dirigente Daniele Betti.