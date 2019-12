Niente semifinali di Coppa per l’Hc Castiglione, poker fatale del Cp Alice

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Solo applausi per il giovanissimo Hc Castiglione di Raffaele Biancucci che dopo un girone straordinario condotto al vertice fino alla fine, si è visto negare il pass per le semifinali di coppa Italia per la sconcertante decisione del Cp Grosseto di schierare due giocatori della squadra di A2, prima in classifica in una partita per loro senza alcun valore, dato che non avrebbe in alcun modo cambiato la loro posizione in classifica. Battaglia e Buralli (lo scorso anno in A1 a Scandiano) sono stati decisivi per l’esito della partita, segnando tre delle quattro reti biancorosse: 4-2 il risultato finale per l’Alice.

Nonostante questo i giovani del Castiglione hanno disputato l’ennesima grande partita, sfiorando l’impresa. Dopo il primo tempo concluso sul 3-2 con le reti biancocelesti di Cabiddu e Maldini, la ripresa è stata tutta di marca castiglionese, con ben cinque pali e due tiri liberi diretti falliti, prima dell’inevitabile quarto gol subito nello sforzo di pareggiare. Un vero peccato, ma questo incontro non ha fatto altro che mostrare una volta di più il valore di questi ragazzi, scesi in campo tra l’altro con Astorino e Biancucci in condizioni fisiche molto precarie. Appuntamento ora per il campionato, che inizierà a metà gennaio.

Ferma l’Under 13 che ha rinviato la partita a Viareggio, l’Under 17 ha sconfitto al Casa Mora la formazione del Sarzana B per 3-2, nel peggiore incontro disputato dai biancocelesti dall’inizio dell’anno, evidenziando una pericolosa involuzione sul piano del gioco alla quale deve essere posto subito rimedio.