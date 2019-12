L’almanacco del Giunco: il 9 dicembre la Spagna diventa una repubblica e nasce il primo circolo Arcigay

GROSSETO – Lunedì 9 dicembre, San Pietro Fourier sacerdote, il sole sorge alle 7.38 e tramonta alle 16.35. Accadeva oggi:

730 – Battaglia di Marj Ardabil, un esercito di khazari guidato dal generale Barjik sconfigge l’esercito omayyade comandato dal generale Al-Djarrah ibn Abdullah nei pressi dell’attuale città iraniana Ardabil

1425 – Papa Martino V fonda l’Università Cattolica di Lovanio

1531 – La Vergine di Guadalupe appare per la prima volta a Juan Diego Cuauhtlatoatzin

1625 – Guerra dei Trent’anni – Paesi Bassi e Inghilterra firmano il trattato di pace di Den Haag per sostenere la campagna di Cristiano IV di Danimarca in Germania

1738 – Gli ebrei vengono espulsi da Breslavia

1793 – Noah Webster fonda il primo quotidiano di New York, l’American Minerva

1824 – Battaglia di Ayacucho – Il Perù sconfigge la Spagna

1835 – L’esercito della Repubblica del Texas cattura San Antonio

1851 – Il primo YMCA del Nord America viene fondato a Montréal

1854 – Papa Pio IX pubblica la Lettera Enciclica Singulari quadam

1861 – Il Congresso degli Stati Uniti crea il comitato congiunto sulla condotta di guerra

1872 – P. B. S. Pinchback diventa il primo afroamericano governatore di uno stato degli USA

1888 – Herman Hollerith installa la sua apparecchiatura di calcolo nel Dipartimento della guerra degli Stati Uniti

1914 – Fine della battaglia di al-Qurna

1922 – Gabriel Narutowicz viene eletto primo Presidente della Polonia

1928 – Italia: il Gran Consiglio del Fascismo presieduto da Mussolini (istituito il 15 dicembre 1922), diventa istituzione a livello costituzionale

1931 – La Spagna diventa una repubblica

1937 – Seconda guerra sino-giapponese: dopo la caduta di Shanghai inizia la battaglia di Nanchino, che cadrà il 13.

1940 – L’esercito britannico attacca le forze italiane in Nordafrica

1941 – La Cina dichiara guerra all’Impero giapponese, alla Germania nazista, e all’Italia fascista

1945 – Il generale statunitense, George Patton ha un incidente stradale, in seguito al quale morirà 12 giorni dopo

1946 – A Norimberga comincia il processo contro 23 ex-medici che operarono nei campi di concentramento accusati di crimini contro l’umanità

1950 – Harry Gold viene condannato a trent’anni di carcere per aver sottratto segreti nucleari agli USA in favore dell’Unione Sovietica

1953 – La General Electric annuncia che tutti i dipendenti comunisti verranno licenziati dall’azienda

1958 – Viene fondata la John Birch Society

1959 – Viene ritrovata la tomba de L’Atleta di Taranto

1961 – In Israele, Adolf Eichmann viene riconosciuto colpevole di crimini di guerra

1962 – Il Tanganika diventa una repubblica

1963 – Zanzibar ottiene l’indipendenza

1973 – In Irlanda del Nord vengono firmati gli accordi di Sunningdale per porre fine al conflitto nordirlandese

1979 – L’Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la scomparsa del vaiolo; l’ultimo caso era stato registrato due anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa intrapresa da molti Paesi negli anni settanta. Riserve del virus sono conservate in due laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli U.S.A

1980 – A Palermo nasce il primo circolo Arcigay

1981 – L’attore pornografico John Holmes viene accusato per l’omicidio di Laurel Canyon

1982 – Norman Mayer minaccia di far esplodere il Monumento di Washington, prima di essere ucciso dal Corpo di polizia forestale degli Stati Uniti

1987 – Inizia la prima intifada nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania

1990 – Lech Wałęsa diventa il primo presidente eletto direttamente della Polonia

Battendo l’Olimpia Asunción per 3-0,il Milan vince per la terza volta la Coppa Intercontinentale.

1992

– I Marines statunitensi sbarcano in Somalia

– Viene annunciata la separazione tra il Principe Carlo del Galles e la Principessa Diana del Galles

2003 – Un attacco suicida nel centro di Mosca uccide 6 persone e ne ferisce 11

2006

– Incendio a Mosca in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti. Le vittime, tutte donne, sono 45. Si tratta della più grave tragedia provocata da un incendio nella capitale sovietica dal 1977 quando un rogo all’Hotel Rossia, nel centro della città, provocò 42 morti e 50 feriti

– Lancio notturno dello Space Shuttle Discovery nell’ambito della missione STS-116. Gli obiettivi principali della missione sono: Il trasporto ed il collegamento alla Stazione Spaziale Internazionale del segmento P5, l’aggiornamento del sistema energetico della stazione ed il cambio dell’equipaggio

2007 – Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay e Venezuela firmano l’atto costitutivo della Banca del Sud

Fonte: il.wikipwdia.org