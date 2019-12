Impresa sull’isola deserta: in quattro la “conquistano” a bordo di un sup. Scalata epica fino alla torre

PUNTA ALA – Un’altra impresa tra avventura e sport per quattro maremmani appassionati di mare e della loro terra. Stiamo parlando di Sandro Bigozzi, Umberto Calisti, Paolo Tini e Federico Torlone che ieri hanno “conquistato” l’isola dello Sparviero, di fronte a Punta Ala.

I quattro ragazzi maremmani dalla costa hanno raggiunto l’isola a bordo di un sup e in totale sicurezza visto che oltre alle provviste di acqua e cibo avevano con loro un kit di pronto soccorso. Dopo essere approdati allo Sparviero hanno scalato l’isola fino a raggiungere la parte più alta dove è collocata l’antica torre in pietra.

Una scalata documentata dal video girato onboard che rappresenta una testimonianza unica dello stato dell’isola. Naturalmente la spedizione ha rispettato l’ambiente perché i rifiuti prodotti sono stati tutti portati via.