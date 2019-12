Gli Under 15 del Circolo Pattinatori rompono il loro digiuno di vittorie: Viareggio strapazzato

GROSSETO – A rendere speciale il fine settimana del Circolo Pattinatori Grosseto hanno contribuito anche gli Under 15 allenati da Marco Ciupi e Alessandro Saitta, tornati alla vittorie dopo due anni di astinenza. I giovani biancorossi hanno messo a tacere l’Ash Viareggio, che in questa stagione ha conquistato già tre successi. Dopo una fase iniziale della partita in perfetto equilibrio, a dare il la al bel successo grossetano è stato Pier Francesco Montomoli autore dell’1-0 al 15’50. Prima dell’intervallo è arrivato il raddoppio di Samuel Cardi.

Nella ripresa, grazie alla bella tripletta di Tommaso Giusti (0’55, 3’49, 7’31), i Pattinatori sono volati fino al 5-0, senza reazioni della formazione versiliese, che ha accorciato le distanze con Toti e Caliumi, prima del definitivo 6-2 di Cardi. Ottima la prova di tutta la squadra che guarda con maggiore entusiasmo al prosieguo della stagione (foto di Mimmo Casaburi).

Disco rosso per i giovanissimi Under 13 di Pablo Saavedra che nulla hanno potuto contro l’imbattuto Forte dei Marmi.

Under 15, Cp Grosseto-Ash Viareggio 6-2

GROSSETO: Vittoria Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti (3), Dervishi, Cardi (2), Tognarini, Montomoli (1), Luimi Burroni, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ASH VIAREGGIO: Casentini; Calium (1), Pucci, Olivi, Tomei, Simonetti, Toti (1), Lentini. All. Andrea Facchini

Under 13, Bora Bora Grosseto-Forte dei Marmi 2-18

GROSSETO: Croci; Nicholas Balducci, Fonti, Turbanti (1), Muntean, Leonardo Balducci, Nikolas Dervishi, Betti, Francesco Masetti (1). All. Pablo Saavedra.

FORTE DEI MARMI: Bacci, Manfredi; Pucciarelli (4), Terni (1), Del Medico (2), Fiorentini (3), Bertonelli (3), Giovannelli (5), Lossi, Galleni.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.