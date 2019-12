Gea in rosa, sconfitte le formazioni Under contro le blasonate Volterra e Lucca

GROSSETO – Proseguono a ritmo serrato le gare dei campionati giovanili di basket. Nello scorso fine settimana le due formazioni femminili della Gea Basketball Grosseto hanno confermato la loro crescita contro avversarie più grandi ed esperte. Le Under 16 di Andrea Ciolfi si sono arrese sul campo dell’Carla Unisex Volterra al termine di una gara decisa praticamente nel primo quarto, nel quale le pisane hanno messo insieme un vantaggio di dodici punti. Dal secondo periodo in poi le biancorosse hanno giocato alla pari e hanno recuperato qualche punticino, grazie al 12-16 prima dell’intervallo lungo e al 7-7 del terzo quarto. Trascinate da Di Stano, le grossetane hanno fornito un’ottima prestazione complessiva.

Buonissimo anche il comportamento delle Under 14, che in casa contro il blasonato Lucca hanno lottato con i denti per tutta la gara, arrivando anche a -6 punti alla fine del terzo periodo, dopo essere state sotto anche di quindici punti. Nell’ultimo tempino (anche per un leggero calo fisico delle sei ragazze che hanno giocato anche con l’under 16) le lucchesi sono riuscite a chiudere però in doppia cifra. La miglior realizzatrice è stata Sofia Tanganelli.

Under 16, Carla Volterra-Gea Grosseto 52-40

VOLTERRA: Cancelli 4, Bassini 4, Boadencsi 6, Ricciardi 13, Hyemo 2, Bernardini, Cordovani 5, Dessì 9, Ragli 7.

GEA GROSSETO: Tanganelli 7, Di Stano 17, Emma Camarri, Landi, Nunziatini 2, De Michele 1, Dottorini, Vinci 9, Saccardo 2. All. Andrea Ciolfi.

ARBITRO: Michael Marrucci.

PARZIALI: 16-5, 28-21; 35-28.

Under 14, Gea Grosseto-Le Mura Spring Lucca 55-65

GEA GROSSETO: Tanganelli 21, Emma Camarri, Scalora, Merlini, Landi 11, Nunziatini 10, Petrini, De Santis, Dottorini, Diddi 2, De Michele 4, Faragli 7. All. Luca Faragli.

ARBITRI: Faisal e Zucchini.

PARZIALI: 10-15, 22-30; 42-48, 55-65.