“Fate il nostro gioco”: al via il laboratorio interattivo per scoprire le trappole del gioco d’azzardo

GROSSETO – “Fate il nostro gioco” è il titolo del laboratorio interattivo in programma dall’11 al 17 dicembre a Grosseto. Un’esperienza, a cura della società Taxi 1729, di comunicazione e formazione scientifica, che racconta “i numeri”, il modo in cui le persone li percepiscono e come si fondono con l’istinto per diventare giudizi e decisioni e far capire, attraverso matematica e psicologia, le trappole del gioco d’azzardo.

Il laboratorio interattivo, che rientra nelle azioni promosse dal Coeso Società della Salute, insieme all’associazione Slotmob, all’Altracittà e alla cooperativa Uscita di Sicurezza nel progetto “In gioco contro l’azzardo”, sarà inaugurato mercoledì 11 dicembre, alle 11, in piazza Mensini 1-3.

“Fate il nostro gioco” sarà aperto al pubblico fino al 17 dicembre compreso. Le visite guidate possono essere prenotate sul sito www.fateilnostrogioco.it/grosseto e si terranno dal lunedì al sabato alle 15.30, 16.30 e 17.30 e la domenica alle 10, alle 11, alle 12 e alle 14, alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18.

All’inaugurazione saranno presenti i rappresentati dei soggetti promotori del progetto e le autorità cittadine.