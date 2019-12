Ciclista trovato a terra gravemente ferito. Trasferito a Siena

GROSSETO – Un uomo di 50 anni è stato trasferito a Siena pochi minuti fa dopo un grave incidente avvenuto in località Spadino, nella zona di Grancia, a Grosseto.

L’uomo, un ciclista, è stato trovato a terra in una pozza di sangue e con un forte trauma cranico. Non è chiaro cosa sia successo, se l’uomo sia caduto e abbia battuto la testa, o se sia rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo che però non si è fermato a soccorrerlo.

L’uomo è stato trasferito a Siena con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto per i primo soccorsi 118, Croce rossa di Grosseto e Polizia municipale per i rilievi.