“Christmas Carols”: gli alunni delle scuole sfilano tra le vie della città per augurare buon Natale

FOLLONICA – L’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena, con l’approssimarsi delle festività natalizie, oltre ad iniziative interne per lo scambio di auguri con i genitori, ha organizzato anche quest’anno tre sfilate degli alunni che copriranno gran parte del territorio cittadino:

le sfilate inizieranno il giorno 10 dicembre con le classi quarta A e quarta B del plesso di don Milani, scuola primaria. Gli alunni partiranno alle 10 dalla loro scuola con le loro docenti e percorreranno il quartiere Cassarello intonando canti natalizi.

Mercoledì 11 dicembre sfileranno le classi quinta A , quinta B, quinta C di Don Milani e la classe prima B del plesso Arrigo Bugiani, più alcuni ragazzi di altre classi della Bugiani (chitarristi e pattinatrici). Gli alunni partiranno alle 10 dal plesso Bugiani, ex Ilva , e si recheranno sotto il Comune intonando canti natalizi. Percorreranno via Roma, facendo varie soste ed entreranno dentro il mercato coperto per poi fare ritorno a scuola.

Il giorno 13 dicembre, venerdì usciranno le classi quinta A e quinta B di Bruno Buozzi e la classe prima D del plesso Arrigo Bugiani, più alcuni ragazzi di altri classi della Bugiani (chitarristi e pattinatrici). Gli alunni partiranno alle 10 dal plesso Bugiani, ex Ilva, e si recheranno sul ponticello di legno del parco della rimembranza per poi partire in sfilata cantando e percorrere varie volte il mercato settimanale facendo soste e recarsi al centro commerciale Coop.

“In caso di pioggia vi avviseremo quanto prima di eventuali cambiamenti – dicono dalle scuole -. Invitiamo la cittadinanza a partecipare e festeggiare con noi il magico momento del Natale”.